'Cinema delle stelle': i grandi classici in una rassegna estiva a ingresso gratuito

L'apertura della rassegna, curata da Alfea Cinematografica, si svolgerà il 25 luglio alle ore 21.30 in piazza Garibaldi a Vecchiano, che si trasformerà per la prima volta in un caleidoscopio a cielo aperto di immagini tratte dalla storia del cinema. Le successive proiezioni saranno tutte ad ingresso libero presso il Giardino della Torre Civica, dal 26 al 29 luglio e poi dall’1 al 5 agosto. "Abbiamo messo a punto una carrellata di serate ad ingresso gratuito con alcuni titoli che fanno parte dei grandi classici del cinema internazionale" affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo.

"Il 25 luglio ci sarà una proiezione speciale in piazza Garibaldi, dalle 21.30 Il Cinema a Vecchiano, con il centro del borgo che rifletterà alcune delle più belle immagini della storia del cinema. Il 26 luglio alle 21.30 sarà poi la volta del primo film integrale, Spirit-il ribelle di Elain Bogan" aggiungono Angori e Del Zoppo. Gli altri titoli in programma per le serate successive sono: La Rosa purpurea del Cairo di Woody Allen, Le Iene di Quentin Taranatino, Dirty Dancing con Patrick Swayze, Ritorno al Futuro, Peter Rabbit, Harry ti presento Sally, Gli Intoccabili. Si chiude il 5 agosto con A star is born di Bradley Cooper. Tutte le proiezioni, lo ricordiamo, sono ad ingresso gratuito. Il Cinema delle Stelle è sponsorizzato dalla Carrozzeria Fratelli Vanni e rientra nel più ampio programma dell'Estate Vecchianese sponsorizzata da Orsini Franco srl. Le proiezioni si terranno anche nella suggestiva cornice del Giardino della Torre Civica, in Via del Giardino a Vecchiano: dal 26 luglio ci aspetta una selezione di film che incontreranno i gusti di tutte le generazioni.

Tutti i dettagli e il programma completo sul sito www.comune.vecchiano.pi.it.