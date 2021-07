Cinema al Bagno degli Americani: si inizia con una rassegna a tema erotico

Torna anche il cinema al Bagno degli Americani di Tirrenia e quest'anno gli appuntamenti abbracciano diverse settimane fra luglio e agosto, aumentando di numero. Si parte lunedì 12 luglio con una rassegna a tema erotico all'interno del più ampio cartellone 'Marina Erotica', a cura di Cantiere nuovo e del Cinema Arsenale. Sarà l'occasione per scoprire o riscoprire alcuni capisaldi dell'eros che si fa pellicola. Ecco la programmazione: 12 luglio Edoné, la sindrome di Eva; martedì 13 Venere in pelliccia; mercoledì 14 L'amante; giovedì 15 Giovane e bella; venerdì 16 Vedo nudo. L'ingresso, come sempre, gratuito.

"Marina Erotica non è un festival a luci rosse - fanno sapere gli organizzatori - bensì ancora un altro modo in cui il Cantiere Nuovo vuole parlare di Marina di Pisa e di chi vive il suo territorio. Dal 9 al 18 Luglio 2021, il festival Marina Erotica si svilupperà in una serie di eventi scelti a espressione di ciò che è scaturito dall'analisi dei dati di un questionario sulle abitudini sessuali, somministrato a un campione di marinesi (e non) nell’estate 2020".

"Parte anche il cinema al Bagno degli Americani - affermano Alberto Gabbrielli e Davide Bani dell'associazione Cineclub - e rispetto al solito abbiamo aumentato il numero di appuntamenti. Oltre a questa rassegna erotica, ci saranno ben due settimane (quindi dieci appuntamenti) con i classici film al maxischermo gonfiabile sulla spiaggia, mentre altre dieci date saranno dedicate a film d'animazione per bambini, questa volta di pomeriggio. Avremo modo di entrare nel dettaglio di ogni cosa".