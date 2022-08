'Cinema sul mare': torna il maxischermo gonfiabile al Bagno degli Americani

È tutto pronto per la seconda parte della rassegna 'Cinema sul mare' al Bagno degli Americani, nella magica e unica atmosfera della spiaggia dal tramonto a tarda sera.

Dopo le prime cinque date di luglio, ecco i nuovi appuntamenti di agosto in riva al mare sul maxischermo gonfiabile 14 metri per 9, da lunedì 8 a venerdì 12 agosto. Si parte con 'Mad Max: Fury Road', film del 2015 diretto da George Miller, con Tom Hardy e Charlize Theron e vincitore di sei premi Oscar.

Martedì 9 sarà la volta di 'Thor: Ragnarok', film del 2017 diretto da Taika Waititi basato sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, e sarà quindi recuperata la proiezione di luglio cancellata per maltempo. Mercoledì 10 tocca al film d'animazione 'Shark Tale', uscito nel 2004 e diretto da Vicky Jenson, Bibo Bergeron e Rob Letterman. Il giorno dopo è in programma 'Licorice Pizza', film del 2021 scritto e diretto da Paul Thomas Anderson, con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits e Bradley Cooper, e tra gli appuntamenti cinematografici più apprezzati a livello internazionale negli ultimi mesi, come testimoniano le tre candidature al premio Oscar e le quattro al Golden Globe. Si chiude con un vero e proprio cult: 'Scary Movie', film uscito nel 2000 diretto da Keenen Ivory Wayans e interpretato da Shannon Elizabeth, Anna Faris e Regina Hall.