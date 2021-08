La seconda parte del cinema sul maxischermo gonfiabile al Bagno degli Americani

È arrivata anche l'ultima tranche della stagione cinematografica al Bagno degli Americani curata dal Cinema Arsenale. Cinque gli appuntamenti conclusivi, da lunedì 9 a venerdì 13 agosto, che verranno proiettati sul maxischermo gonfiabile (14 metri per 9) sulla spiaggia per la seconda parte della rassegna 'Cinema sul mare'. Dopo la seconda settimana dedicata ai film d'animazione (da lunedì 2 a venerdì 6 agosto), altra novità della stagione, ci si prepara al rush finale sull'amatissimo maxischermo gonfiabile, l'unico sul litorale pisano, in grado di creare un'ambientazione unica. Basta un telo da mare e ci si potrà godere uno spettacolo molto suggestivo, accompagnandolo se si vuole con qualcosa da bere o da mangiare dal bar o dal ristorante, sempre aperti e operativi con spaghetti allo scoglio, hamburger, birre e drink. L'ingresso è gratuiyo

Ecco i titoli:

- 9 agosto, Odio l'estate (di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo)

- 10 agosto, La bella e la bestia (di Bill Condon con Emma Watson e Dan Stevens)

- 11 agosto, Thelma e Louise (di Ridley Scott con Geena Davis e Susan Sarandon)

- 12 agosto, I guardiani della galassia (di James Gunn con Chris Pratt e Zoe Saldana)

- 13 agosto, Vita di Pi (di Ang Lee con Suraj Sharma e Gérard Depardieu, vincitore di quattro Premi Oscar)

