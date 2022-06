Cascina, torna il Cinema sotto le stelle (gratis) nelle frazioni

Torna il 'Cinema sotto le stelle' a Cascina: dal 1° luglio al 2 settembre 2022 ogni venerdì saranno fatte proiezioni gratuite nelle frazioni. L’iniziativa è promossa dal Comune di Cascina e organizzata da Arci Valdera e Arci Pisa Onlus grazie alla sponsorizzazione di Sogefarm Farmacie Comunali che ha creduto nel progetto.



Partenza l’1 luglio, dunque, da Casciavola: al Circolo Arci di via Guelfi sarà proiettato ‘Up’, il film di animazione della Disney che ha vinto due Premi Oscar, due Golden Globe e due Bafta. L’8 luglio sarà la volta di ‘Cars 3’, che andrà in scena a San Lorenzo alla Corti in via Berretta 80 (campino della parrocchia): un altro film di animazione che non ha bisogno di presentazioni. Latignano ospiterà, il 15 luglio, ‘Perfetti sconosciuti’ di Paolo Genovesi: una commedia sulla crisi di coppia che sarà ospitata nei locali della Misericordia in via Risorgimento 40.



La rassegna si sposterà quindi a San Frediano (piazza Guido Rossa) il 22 luglio con la proiezione di ‘Mine Vaganti’ di Ferzan Ozpetek che vede all’opera un cast di primo livello: Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Ennio Fantastichini e Elena Sofia Ricci. A chiudere il mese di luglio sarà, il 29, ‘Inside Out’, altro film di animazione della Disney con protagoniste le emozioni: la proiezione si terrà a Santo Stefano a Macerata al circolo Arci Chiesanova.

Agosto (il 5) si aprirà ancora nel segno dei più piccoli con ‘Alla ricerca di Dory’ in piazza Pertini a San Lorenzo a Pagnatico: un’avventura imperdibile in compagnia di Nemo, Marlin, Dory e il mondo subacqueo. Animazione sempre protagonista il 12 agosto a Musigliano (piazza Grazia Deledda) con ‘Pupazzi alla riscossa’ incentrato sui temi della divergenza e della stravaganza. Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea e Stefano Fresi sono invece gli interpreti di ‘Figli’, che arriverà a Marciana (piazza della Concordia 9, Circolo Arci Operaio) il 19 agosto: tra bimbi che piangono, lavatrici, urla e faccende domestiche accumulate, Sara e Nicola riusciranno a superare la crisi generata dalla nascita del loro secondogenito?



L’ultimo appuntamento di agosto è in programma il 26 a San Casciano (piazza della Chiesa) con ‘Quasi amici’, una commedia che si basa sull’amicizia che nasce tra un ricco tetraplegico e un giovane badante nero con precedenti penali. La chiusura di ‘Cinema sotto le Stelle’ sarà a Zambra il 2 settembre (Circolo Arci in via Cammeo 246) con ‘Smetto quando voglio’, la storia di un gruppo di ricercatori e professori universitari che tentano di uscire dall’impasse lavorativa ed esistenziale della precarietà cronica mettendosi a produrre e spacciare ‘smart drugs’.