Torna il calendario del 'Cinema sotto le stelle' organizzato da Arci Zona Cuoio e finanziato dal Comune di Montopoli. Un ricco programma dedicato ai più piccoli che, complici gli anni della pandemia, conoscono molto poco la magia del grande schermo. Un programma pensato per essere itinerante e per riuscire ad arrivare a tutti.

"Grazie ad Arci Zona Cuoio - commentano il sindaco Giovanni Capecchi e la vicesindaca Linda Vanni con delega alle politiche sociali - per aver realizzato il calendario del 'Cinema sotto le stelle' anche quest'anno. La pandemia ha cambiato molto le nostre abitudini e il cinema è uno dei settori che più a risentito di questa rivoluzione. Un mondo quasi sconosciuto ai più piccoli, abituati alle serie tv viste direttamente a casa. Con questa iniziativa l'obiettivo è duplice: da una parte c'è l'aspetto sociale dell'organizzare dei momenti di condivisione degli spazi, dall'altra offrire alle famiglie momenti di sano intrattenimento riscoprendo l'abitudine di sedersi insieme a guardare un film fuori dalla propria abitazione".

Si comincia oggi giovedì 6 luglio a San Romano, nell'area verde di via del Mulinaccio, a due passi dalla stazione, con 'Il piccolo Yeti'. Seguirà Casteldelbosco il 13 luglio con il secondo capitolo della fortunatissima saga dei Minions con 'Come Gru diventa cattivissimo', che sarà proiettato dietro la chiesa della frazione. Terza tappa il 20 luglio nel giardino del Museo Civico a Montopoli, con 'Il Re Leone'. A seguire il 3 agosto a Capanne, in piazza Vittorio Veneto, con la commedia spagnola 'Il matrimonio di Rosa' e il 4 agosto a Marti nella terrazza del circolo Arci Tom Benetollo, con la commedia tutta da ridere 'Una notte da dottore' di Guido Chiesa, con Diego Abatantuono e Frank Matano. Tutte le serate cominciano alle 21.30 e sono a ingresso gratuito.