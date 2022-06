Cinema sotto le stelle a Montopoli: il programma

Dal 4 luglio fino al 1 settembre è tempo di cinema sotto le stelle gratuito a Montopoli. Con l'arrivo della bella stagione ritorna come di consueto il cinema all'aperto in tutte le frazioni del Comune di Montopoli, all'insegna della socialità, della condivisione e della cultura.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 4 luglio ore 21.30 nell'area verde via del Mulinaccio San Romano con 'Ballerina'. Si prosegue lunedì 11 luglio nel giardino del Museo Civico a Montopoli con 'Il Regno', lunedì 18 luglio in Piazza Vittorio Veneto a Capanne con 'Il Tuttofare', 25 luglio Circolo Endas a Casteldeldelbosco con 'Il Diario di una schiappa: portatemi a casa!', sabato 6 agosto terrazza Circolo Arci di Marti con 'Figli' e giovedì 1 settembre al Circolo Arci Torre Giulia con 'The Danish Girl'. Le proiezioni e l'organizzazione saranno curate dall' Arci Valdarno Inferiore aps.