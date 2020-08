Altre quattro date per il cinema sulla spiaggia al Bagno degli Americani. Dopo il buon successo di luglio, torna quindi il megaschermo gonfiabile 14 metri per 9 sulla spiaggia del Bam con altri titoli scelti per incontrare i gusti di un pubblico sempre più vario, senza dimenticarsi dei più piccoli.

La programmazione è come sempre targata Cineclub Arsenale e le date scelte sono il 10, l'11, il 12 e il 13 agosto.

Partenza lunedì 10 agosto con 'Flashdance', film musicale del 1983 diretto da Adrian Lyne con Jennifer Beals e Michael Nouri.

Martedì 11 spazio al film d'animazione 'Inside Out' (2015). Prodotto dalla Pixar e diretto da Pete Docter, ha vinto il premio Oscar 2016.

Mercoledì 12 è in programma il grande classico 'Mary Poppins' (1964) diretto da Robert Stevenson e basato sulla serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers. Con Julie Andrews e Dick Van Dyke.

Si chiude, ancora una volta, con Quentin Tarantino giovedì 13 agosto: il titolo scelto è 'Kill Bill (vol. 1)', uscito nel 2003, con Uma Thurman e Lucy Liu.

Orario previsto per l'inizio degli spettacoli: 21.30. Non sarà necessaria la prenotazione. Bar e ristorante saranno aperti e operativi.