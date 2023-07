Indirizzo non disponibile

Partirà lunedì 10 luglio l’attesa rassegna 'Cinema sul mare' al Bagno degli Americani di Tirrenia. Il via intorno alle ore 21.30 con la prima proiezione in riva al mare sul maxi-schermo gonfiabile di 14 metri per 9 'Jurassic World – Il dominio', è un film del 2022 diretto da Colin Trevorrow.

Martedì 11 luglio sempre al calar del sole, sarà proiettato 'Rio', film d’animazione in 3D del 2011 diretto da Carlos Saldanha, prodotto dai La Cruz Animation, in co-produzione con FT Features Animation e distribuito dalla Exit Media.

Mercoledì 12 luglio sarà la volta dei 'Minions 2', un film d’animazione del 2022 diretto da Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val.

Giovedì 13 luglio spazio all’azione con '007 No Time to die' film del 2021 diretto e co-scritto da Cary Fukunaga, venticinquesimo capitolo della serie legata all'agente James Bond.

Venerdì 14 luglio chiuderà le proiezioni 'Guardiani della Galassia' Vol. 2 film del 2021 scritto e diretto da James Gunn, basato sugli omonimi personaggi dei fumetti Marvel Comics.



Ricordiamo che la rassegna 'Cinema sul mare' si svolge in collaborazione con il Cinema Arsenale di Pisa e con Alfea Cinematografica. Ai cinque appuntamenti di luglio se ne aggiungeranno altrettanti ad agosto, ma i titoli saranno svelati più avanti.

Il bar, lo ricordiamo, sarà a disposizione del pubblico prima, durante e dopo le proiezioni, mentre il ristorante sarà regolarmente aperto per la cena. L'ingresso alle proiezioni dei film è gratuito. Per maggiori info 342 3513884.