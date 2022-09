Cinema in festa, in sala a 3,50 euro: ecco dove a Pisa

Dal 18 al 22 settembre anche a Pisa e provincia si svolgerà l’iniziativa 'Cinema in festa', proposta da MiC, Anec e Anica in collaborazione con la Fondazione Premi David di Donatello, con oltre duemila schermi coinvolti in tutta Italia e che permetterà al pubblico di accedere in sala al costo di 3,50 euro.

Ecco i cinema della nostra provincia che aderiscono all'iniziativa:

Larderello/Pomarance – Florentia

Pisa – Arno

Pisa – Arsenale

Pisa – Isola Verde

Pisa – Lanteri

Pisa – Odeon Multisala

Pisa – Sammartino (Ex Triglia)

Ponsacco – Odeon

Pontedera – Agorà

Pontedera – Cineplex

Santa Croce Arno – Supercinema Lami

"'Cinema in festa' - si legge in una nota di presentazione dell'iniziativa - è un progetto che abbraccia cinque anni, a partire dal 2022 e fino al 2026 e la prima edizione si terrà dal 18 al 22 settembre 2022. Il format, ispirato alla 'Fête du Cinéma' francese, prevede una 'festa' di cinque giorni in cui il biglietto costerà soltanto 3,50€ dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno preferito delle famiglie fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali. Ogni anno ci saranno due appuntamenti, uno a settembre e uno a giugno: il pubblico potrà assistere a tutti i film in normale programmazione, ma anche ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali, anche alla presenza di attrici, attori, registi, sceneggiatori, e altri protagonisti del mondo dello spettacolo".