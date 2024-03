‘Cinquanta Sfumature di Donna ed un intruso’, spettacolo e raccolta fondi per la Casa della Donna di Pisa

‘Cinquanta Sfumature di Donna ed un intruso’ è il titolo dello spettacolo in programma venerdì 8 marzo, con inizio alle ore 21, al Teatro Nuovo-Binario Vivo di Pisa (Piazza della Stazione 16), promosso dalla Sezione di Pisa di Unicoop-Firenze, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Ideatore e regista dello spettacolo è Marco Rossi, noto cardiologo e già docente universitario dell’ateneo pisano, con una ventennale esperienza registica ed attoriale nel teatro amatoriale. Lo spettacolo sarà un viaggio nell’universo femminile attraverso celebri canzoni e momenti recitativi in cui è protagonista la Donna. A interpretare i vari personaggi femminili e cantare le canzoni in programma saranno le attrici Adriana Fantozzi, Arianna Priami, Dania Del Rosso, Domenica Pavone, Eleonora Vittorini Orgeas, Elisa Donati e Jennifer Demba, e le cantanti Annalisa Buscemi, Manu Ley Vanna Maglioni, ed ancora Eleonora Vittorini Orgeas, tutte artiste di riconosciuto talento. Condurrà lo spettacolo la brillante presentatrice Emanuela Gennai. In alcuni momenti della rappresentazione salirà sul palco del teatro Nuovo anche Marco Rossi per duettare con alcune delle protagoniste. Ci saranno anche coreografie delle ballerine della Scuola Proscaenium, ideate da Laura Silo.

Sarà, un intrattenimento, dunque, all’impronta della coralità, in cui canto, recitazione e danza innalzeranno un multiforme e gioioso inno alla Donna, con l’attenzione, però, rivolta anche alle donne che vedono violati i propri diritti o sono vittime di soprusi o violenza. L’evento servirà, infatti, alla raccolta di fondi per la Casa della Donna di Pisa che è impegnata nella difesa dei diritti della donna, nell’aiuto alle donne che hanno subito violenza e in altre iniziative di sostegno alla condizione femminile. Lo spettacolo è a ingresso gratuito e offerta minima di 10 euro per la Casa della Donna di Pisa.

Per informazioni e prenotazioni tel. 345 5004682, mail: sez.pisa@socicoop.it. Il teatro Nuovo sarà aperto dalle ore 20 della sera dello spettacolo.

Nella foto: Marco Rossi insieme, da sinistra, ad Arianna Priami, Manu Ley e Eleonora Vittorini Orgeas, alcune delle protagoniste dello spettacolo.