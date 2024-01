Cipì, il gioco del teatro. Spettacolo per bambini

Domenica 14 gennaio doppio appuntamento, alle 16.00 e alle 18.00, alla Città del Teatro di Cascina per lo spettacolo 'Cipì, il gioco del teatro' dedicato ai bambini dai 3 anni in su.

Lo spettacolo della compagnia Campsirago Residenza nasce dal racconto 'Cipì' di Mario Lodi; in scena Sara Milani per la regia di Anna Fascendini.

'Cipì, il gioco del teatro' è uno spettacolo di teatro partecipativo in cui i bambini diventano protagonisti dell’evento performativo.



A partire dalla storia di Cipì, il piccolo passero avventuroso che vuole crescere e scoprire il mondo, i bambini partecipano a una messa in scena collettiva, attraverso 'il gioco del teatro' come lo praticava Mario Lodi stesso insieme agli alunni della scuola elementare del Vho: la scelta della drammaturgia, delle azioni così come del colore o della musica da dare a una scena veniva condivisa, ponderata e messa in atto dal gruppo vivo dell’intera classe, in un processo entusiasmante e travolgente.

E così la storia prende forma dai bambini stessi, raccontando della grande avventura della scoperta del mondo.

Un evento coinvolgente per i piccoli spettatori che diverranno parte dello spettacolo.



Doppia replica alle ore 16.00 e alle ore 18.00

È consigliato l'acquisto in prevendita.

Biglietti a partire da €5,00 + d.p.

Prevendita in teatro dal lun al ven 10-14, il merc 10-14 e 17-19, il sab 10-13.

Circuito Ticketone e online





Tecnica utilizzata: teatro partecipativo

Età consigliata: dai 3 anni in su

Durata: 60’

Sala Margherita Hack