l Circo delle Bolle di Sapone in Su al Teatro di Bo'

A grande richiesta per i bambini di tutte le età lo spettacolo cult della Compagnia Ribolle arriva al Teatro di Bo' di Santa Maria a Monte per due appuntamenti di festa e di magia in apertura della rassegna 'Dire Fare Baciare - Festival di teatro contro-corrente 2021/2022'. Sabato 30 (ore 21.15) e domenica 31 ottobre (ore 17) arriva infatti 'Il circo delle bolle di sapone in su', uno spettacolo di danza e circo, energetico, vivace, frenetico e colorato, dove la magia delle bolle di sapone e il loro sospeso incanto viene spinto dai tre intrattenibili protagonisti della scena, tre figure danzanti fuori dal tempo che senza sosta producono migliaia di bolle usando oggetti disparati o facendole nascere dalle sole mani, in un vortice di corografie, giochi e dinamiche che coinvolgono il pubblico. Un'occasione per indossare la propria maschera di Halloween e sognare tra le bolle di sapone.

