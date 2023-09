A spasso per i borghi del Valdarno con 'La circolare dei castelli e...'

Dopo il successo della prima edizione, torna per il secondo anno 'La circolare dei castelli e…', l’iniziativa che porta alla scoperta degli antichi borghi e dei piccoli musei del Valdarno.

Dal 17 settembre all’8 ottobre, in quattro domeniche di fine estate, riparte il ciclo di visite guidate con trasporto bus/navetta coordinato e gratuito ai quattro centri storici di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte.

L’obiettivo di queste mini gite, organizzate dal Sistema Museale del Valdarno Inferiore, è offrire una nuova opportunità a cittadini e turisti di visitare il territorio del Valdarno e scoprirne le particolari bellezze.

Le visite dureranno tutta la giornata, dalla mattina al tardo pomeriggio, e toccheranno i quattro Comuni nel corso di quattro giornate, ognuna dedicata a due centri storici diversi. I tour saranno guidati da personale specializzato e/o dai direttori scientifici dei vari musei. Sarà una preziosa occasione per scoprire angoli e aspetti meno conosciuti del patrimonio culturale locale.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria entro le ore 17,00 del giorno antecedente il giorno della visita (massimo 25 partecipanti).

Il pranzo è libero.

Le partenze degli autobus sono previste alle ore 9,30/10 dalla PAM di San Miniato Basso e alle ore 09,45/10,15 dalla stazione di San Romano.

“L’anno scorso le visite andarono velocemente sold out e questo è il segno che l’interesse nel conoscere meglio le bellezze del nostro territorio è forte - hanno commentato gli assessori alla Cultura dei Comuni coinvolti - in questa seconda edizione il programma è stato arricchito e ampliato. Non a caso il titolo è leggermente cambiato, è stata aggiunta un 'e' con punti di sospensione per allargare l’orizzonte di questi eventi. Ogni giornata è diversa dall’altra, con percorsi vari e diversificati, che includono sia il patrimonio storico e artistico che quello paesaggistico e naturalistico, come nel caso della Francigena o dei vicoli carbonai”.

PROGRAMMA

Domenica 17 settembre 2023 - Da Santa Maria a Monte a Castelfranco di Sotto

La mattina: visita del sito di Sant’Ippolito in Anniano a Santa Maria a Monte, camminata all’interno del borgo alla scoperta delle tracce dell’antico castello, con visita ai sotterranei, alla torre dell’Orologio e all’Area Archeologica 'La Rocca'. Il pomeriggio: 'Sulla Via Francigena a Galleno', percorso accompagnato da guide specializzate alla scoperta degli aspetti storici e naturalistici della strada medievale presso la Grasse Geline da cui transitò Filippo Augusto re di Francia nel 1191.

Domenica 24 Settembre 2023 - Da San Miniato a Castelfranco di Sotto

La mattina: visita 'San Miniato tra storia e natura: i Vicoli Carbonai e il Museo del Palazzo Comunale e del Loretino'. Passeggiata lungo i Vicoli Carbonai, luoghi ricchi di fascino e custodi di testimonianze storiche e paesaggistiche, e visita al Museo del Palazzo Comunale e del Loretino, alla scoperta delle sale riccamente affrescate e dei preziosi arredi ivi conservati. Il pomeriggio: tour di 'Castelfranco e le sue Chiese', visita del borgo, della Collegiata e delle chiese nascoste del centro storico.

Domenica 1° ottobre 2023 - Da San Miniato a Montopoli in Val d'Arno

La mattina: visita della Cattedrale 'La Diocesi di San Miniato a 400 anni dalla sua nascita', del Campanile, del Seminario, del Santuario del Crocifisso e delle chiese. Il pomeriggio: visita 'Sulle tracce dell’antico castello di Marti', visita all’Area Archeologica del Bastione, alla Pieve di Santa Maria Novella e all’Antiquarium.

Domenica 8 ottobre 2023 - Da Montopoli in Val d'Arno a Santa Maria a Monte

La mattina: 'Alla scoperta del castello di Montopoli e delle sue ‘carbonaie’': visita del centro storico, del Poggio di Rocca con gli altri resti del castello e del Museo Civico. Il pomeriggio: 'Gli homini illustri di Santa Maria a Monte: alla scoperta delle vicende della famiglia Carducci e di Vincenzo Galilei attraverso i documenti', visita al museo 'Casa Carducci', all’Archivio Storico e al Museo Civico con il nuovo percorso riguardante Vincenzo Galilei.

Per info e prenotazioni:

circolaredeicastelli@gmail.com

Tel. 3281289087

Per maggiori informazioni: www.valdarnomusei.it