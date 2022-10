Al via 'La Circolare dei Castelli': quattro domeniche a spasso nei borghi del Valdarno

Un’occasione per trascorrere le domeniche di autunno a spasso per antichi borghi e piccoli musei.

Sta per partire 'La Circolare dei Castelli', un ciclo di visite guidate con trasporto bus/navetta coordinato e gratuito ai quattro centri storici di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte. I tour partiranno il 23 ottobre e proseguiranno fino al 13 novembre.

L’obiettivo di queste mini gite, organizzate da Valdarno Musei e finanziate dal bando Regionale Sistemi Museali, è offrire una nuova opportunità a cittadini e turisti di visitare il territorio del Valdarno e scoprirne le particolari bellezze.

Le visite dureranno tutta la giornata, dalla mattina al tardo pomeriggio, e toccheranno i quattro castelli nel corso di quattro giornate, ognuna dedicata a due centri storici diversi. I tour saranno guidati da personale specializzato e/o dai direttori scientifici dei vari musei. Sarà una preziosa occasione per scoprire angoli e aspetti meno conosciuti del patrimonio culturale locale.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria entro le ore 17,00 del sabato antecedente il giorno della visita (massimo 20 partecipanti).

Il pranzo è libero.

Le partenze degli autobus sono previste alle ore 10,00 dalla PAM di San Miniato Basso e alle ore 10,15 dalla stazione di San Romano.

Il programma

23 OTTOBRE: Da Santa Maria a Monte a San Miniato

La mattina a Santa Maria a Monte: visita del borgo, sosta al museo 'Casa Carducci', visita dei sotterranei, salita sulla Torre dell’Orologio e conclusione presso l’Area Archeologica 'La Rocca'.

Il pomeriggio: a San Miniato visita del borgo e del Museo Mume (Museo della Memoria).

30 OTTOBRE: Da Montopoli in Val d'Arno a Santa Maria a Monte

La mattina: visita del borgo, della rocca e visita tematica al Museo Civico.

Il pomeriggio: a Santa Maria a Monte: visita del borgo, sosta al museo 'Casa Carducci', visita dei sotterranei, salita sulla Torre dell’Orologio e conclusione presso l’Area Archeologica 'La Rocca'.

6 NOVEMBRE: Da San Miniato a Castelfranco di Sotto

La mattina: a San Miniato visita del Museo Diocesano, della Cattedrale, della Torre di Matilde, del Santuario del SS. Crocifisso e Chiesa di San Domenico.

Il pomeriggio: a Castelfranco visita del borgo e della mostra delle riproduzioni delle opere del pittore Antonio Puccinelli allestita nei chiassi del centro storico.

13 NOVEMBRE: Da Castelfranco di Sotto a Montopoli in Val d'Arno

La mattina: a Castelfranco visita del borgo e della mostra delle riproduzioni delle opere del pittore Antonio Puccinelli allestita nei chiassi del centro storico.

Il pomeriggio: visita del borgo, della rocca e visita tematica al Museo Civico.

Per info e prenotazioni:

Associazione IterMentis

info@itermentis.it

tel. 3281289087

Per maggiori informazioni: www.valdarnomusei.it