'Long Due Reunions', concerto al circolo Caracol

Venerdì 17 febbraio, alle 21, si terrà al Caracol il concerto "Long Due Reunions", con Roberto Bellatalla (contrabbasso), Edoardo Ricci (sax alto, clarinetto basso) e Michele Barontini (batteria).

Sotto il logo "Long Due Reunions" si celebra il ritorno sulla scena cittadina del contrabbassista Roberto Bellatalla, musicista pisano tra i più cosmopoliti anche sul piano nazionale e che si è distinto sulla scena del nuovo jazz italiano a partire dai suoi primi passi negli '70 e poi nel più ampio contesto europeo. Dopo un periodo ad Amsterdam nella seconda metà degli '70 dove forma un quartetto con Tristan Honsinger, insieme a Radu Malfatti e a Sean Bergin, si trasferisce a Londra nel 1978 e qui, entrato a far parte dell’ambiente legato alla musica improvvisata di matrice anglo-sudafricana collabora con figure centrali della scena londinese che si ispirano sia al jazz che alla musica improvvisata europea, in particolare con Elton Dean, Nick Evans, Louis Moholo, Keith Tippett, Dudu Pukwana, John Stevens, Trevor Watts. Negli anni '80 entra a far parte del gruppo "Viva la Black" del batterista Louis Moholo, con il quale, nel '92/93, partecipa al "Freedom Tour" in Sudafrica, all’indomani della liberazione di Nelson Mandela e del paese,

Tra gli altri gruppi "storici" vi è senza dubbio il sestetto Dreamtime, fondato dal trombonista Nick Evans, e molti altri progetti internazionali che dall’Inghilterra si sviluppano fino in Russia, Bielorussia, Lituania e Cina. Tornato a vivere a Roma, nel 2004, collabora qui principalmente con Mike Cooper, Fabrizio Spera, Michele Rabbia, Sandro Satta; nel teatro con Cosimo Cinieri, Antonino Iuorio, Daniela Stanga, Ubaldo Lo Presti Antonio Bilo-Canella. Altri gruppi e progetti tuttora in corso lo vedono attivo nel campo della danza moderna e del teatro butoh,

L’estesa premessa biografica dedicata esclusivamente a Roberto Bellatalla, che attualmente vive e lavora in Spagna, serve qui da contestualizzazione per una serata dedicata all’improvvisazione nel quale sarà affiancato da due musicisti coi quali ha partecipato agli inizi della sua carriera, che lo hanno salutato nei suoi ritorni, che con lui condiviso storie di vita, e, almeno in parte, attraversato le transizioni di questi ultimi decenni. E questi sono il fiorentino Edoardo Ricci e un altro pisano "di ritorno", Michele Barontini.

Long Due Reunion non è una semplice rimpatriata, ma esprime la sottile necessità di un confronto,

di un bilancio, di un riconoscersi, di un ripensare insieme, di un venire a termini col tempo senza

dargli partita vinta in anticipo.

Info

Ingresso 5 euro