Marina di Pisa, al Circolo Il Fortino serata a tema Cina

Un giro del mondo intorno ai saperi e ai sapori di paesi lontani da noi, ai quali ci possiamo avvicinare condividendo cultura e divertimento. È ciò che propone il Circolo Arci Il Fortino di Marina di Pisa (Via della Sirenetta, 6) con il contest "Travel Flavours", ideato da The Hir?ndo Community insieme all’Associazione italo-brasiliana Encontro e ad altre realtà associative espresse da comunità di vari paesi del mondo. Ogni nazione, rappresentata da un cuoco madrelingua e dalla sua squadra, propone una cena tipica, che insieme a laboratori e spettacoli, contribuirà ad offrire ai partecipanti un’autentica esperienza di vita.

Era stato proprio il Brasile ad inaugurare l'evento, con la serata del 1 febbraio 2020 e tutto si era purtroppo interrotto a causa della pandemia. Sabato 28 gennaio , dopo quasi tre anni, il testimone passa alla Cina: si inizia alle 17 con un laboratorio di calligrafia cinese a cura dell’Istituto Confucio, seguito, alle 18 da un laboratorio di Taichi Chuan. Alle 20 tutti a tavola con un menu a base di Chinese Salad (radice di loto, cetriolo, noodles, funghi cinesi e germogli di soia); ravioli cinesi; noodles di Pechino con salsa (di maiale oppure vegetariana); gelatina di frutta fresca e secca. Il costo è di 18 euro, con bevanda inclusa.

La serata prosegue con una dimostrazione di Taichi Chuan e con i festeggiamenti del Capodanno Cinese, che si sono aperti in tutto il mondo lo scorso 22 gennaio per celebrare l’anno del Coniglio d’acqua. Alla fine della serata ciascun partecipante potrà dare il proprio voto e contribuire a decidere chi sarà il vincitore del concorso, al quale parteciperanno altri due paesi. La premiazione avverrà nel mese di giugno, con una festa in cui il Brasile tornerà ad essere protagonista.

Info

Per info e prenotazioni: Circolo Il Fortino Marina Di Pisa 050 36195, Gisella Melidoro +39 389 437 7977