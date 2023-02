Circolo Il Fortino, a Marina di Pisa lo spettacolo "Ivo, montà!"

Sabato 4 febbraio si terrà il primo appuntamento con le "Cene a teatro" del Circolo Il Fortino. In scena "Ivo, montà!", pièce teatrale messa in scena dalla Serpe d'oro, diretta da Igor Vazzaz.

In scena la storia di un toscano molto, molto particolare: un toscano di Monsummano Terme, che diventa parigino... il titolo spiega tutto: "Vo, montà! Storia di Yves Montand, tra Monsummano e Parì (passando per Ollivùd)" . A 100 anni dalla nascita di Yves Montand, al secolo Ivo Livi nato nella toscana Monsummano, una divertente ricognizione di parole e musica intorno alla figura d’un artista che ha incarnato l’esempio dell’out-sider in grado di conquistare le grandi platee d’Oltralpe e non solo, sino all’America. Una carriera incredibile, che ha spaziato dalla canzone al cinema d’autore e che racchiude in sé tutti i temi portanti del Novecento appena trascorso, eppure mai così distante: Montand, figlio di comunisti rifugiati in Francia, parte dal nulla e conquista Parigi, diventando, prima, cantante leggero, poi “impegnato”, poi provetto interprete di cinema d’autore e uomo di spettacolo tout-court, affiancato da artiste del calibro di Edith Piaf, Simone Signoret, sua moglie, e Marylin Monroe. Il lavoro reca la firma di Igor Vazzaz, che ne è anche interprete insieme con Jacopo Crezzini (contrabbasso) e Luca Giovacchini (chitarra). Collaborazione al testo di Debora Pioli.

Info

Prima dello spettacolo è prevista una cena di pesce (ore 20; lo spettacolo è alle 21,30) . La prenotazione è obbligatoria (tel 050 361959), la cena e lo spettacolo sono riservati ai soci arci.

Il menù della cena