Circusbandando e 'Il corpo umano è comicità'

A Fornacette, nel piazzale della gelateria 'L'Incanto', mercoledi 6 luglio va in scena Circusbandando per uno spettacolo curato da Intesa Teatro Amatoriale: 'Il corpo umano è comicità', alle ore 21.30.

Si tratta di 'Da capi a piedi. Tutto (o quasi) sul corpo che ci ritroviamo, che sia grasso, che sia snello, che sia brutto, che sia bello. E’ uno degli spettacoli più amati in assoluto di Paco Paquito e Celestina presentato per ben più di 600 repliche nel corso di vent’anni sull’intero territorio nazionale. Con una trascinante colonna sonora, un lavoro corporeo estremamente vivace e pieno di danze, capriole, cadute e varia acrobazia, una curata scenografia con costumi estremamente efficaci e colorati Paco Paquito e Celestina riescono (lo si sa, è una loro particolare capacità) a coinvolgere intensamente i piccoli spettatori dal primo all’ultimo minuto, utilizzando in modo originale l’arte della clowneria.

Si parla della bellezza, della statura, della malattia, dell’igiene e della pulizia, dell’anatomia, del cuore e dell’amore, nonché della sessualità: il tutto affrontato con semplicità ed in modo scanzonato ma sempre con grande capacità comunicative e profonda sensibilità. Il messaggio che se ne ricava è di una totale immediatezza: "Il proprio corpo va sempre conosciuto, amato, rispettato, accettato, coccolato, stimolato per una vita piena di gioia di vivere, di allegria e priva di vergogne, di paure, di timori di non essere all’altezza della situazione. Non solo! Del proprio corpo si può ridere e sorridere ci fa bene: un sorriso ogni mattina è infatti la migliore medicina".