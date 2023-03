'Solidarietà in fiore': il Cisom torna in piazza

Prezzo non disponibile

Torna nelle piazze toscane 'Solidarietà in fiore', iniziativa promossa dal Raggruppamento Toscana del CISOM Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta e dedicata agli appassionati di piante e fiori, ma non solo.

A Pisa, i volontari del Gruppo Pisa - CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta saranno presenti nelle giornate di:



- SABATO 25 marzo dalle 9:00 alle 20:00 in Largo Ciro Menotti (ang. Borgo Stretto)

- DOMENICA 26 marzo dalle 10:00 alle 20:00 in Piazza del Duomo

per raccogliere donazioni a fronte delle quali sarà possibile portare a casa i fiori Cisom che porteranno con sé un significato profondo: quello dell’aver contribuito a sostenere le attività caritatevoli e di soccorso in cui è impegnato quotidianamente il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta.

In particolare, a Pisa per sostenere la realizzazione di un ambulatorio mobile per persone senza dimora.