Aspettando FAMu2022 a San Miniato

Domenica 8 ottobre 2023 torna la Giornata Nazionale FAMu

F@Mu è l’evento culturale dedicato a bambine e bambini più importante in Italia che promuove e facilita l’incontro tra le Famiglie e i molti luoghi espositivi che arricchiscono il nostro Paese.

F@Mu aiuta ad educare i più piccoli, ma anche gli e le adolescenti della fascia di età 12-16, a fruire di contenuti culturali, rendendo i Musei e le loro proposte sempre più “family friendly”.

APRITI MUSEO è il tema scelto per quest’anno un invito e un intento chiaro sin dal nome, volto a continuare a sostenere e a parlare ai bambini di inclusività e di accoglienza. L’edizione di quest’anno vuole inoltre presentare ai musei e alle famiglie un’altra tematica di grande importanza, quella dell’accessibilità museale.

Testimonial d'eccezione per l’edizione di quest’anno è Greg Heffley, il celebre protagonista della serie di Jeff Kinney, Diario di una schiappa (Editrice Il Castoro). Greg sarà anche il protagonista del TACCUINO F@Mu, la pubblicazione distribuita gratuitamente ai bambini partecipanti alle iniziative nelle varie sedi espositive accreditate.

Domenica ? ??????? ???? 15:00 appuntamento al ????? ??? ??????? ???????? di #SanMiniato per trasformarti in un intrepido cavaliere!