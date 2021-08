Torna il 'Cittadella Street Food' dall'11 al 16 agosto

Da mercoledì 11 a lunedì 16 agosto, Ferragosto compreso, torna il 'Cittadella Street Food'. Un'occasione per asseggiare specialità e prelibatezze nazionali e internazionali grazie ai food truck presenti all'evento: dagli hamburger alla polenta in tutti i modi, dagli arrosticini abruzzesi ai prodotti fiorentini. Ma non manceranno nemmeno i bomboloni, la pizza cotta a legna, l'osteria mediavale e altri piatti per tutti i gusti. Inoltre le serate del 13, 14 e 15 agosto saranno allietate anche da ottima musica: da quella anni '70, '80 e '90 alla cover band dei Rolling Stones.

