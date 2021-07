Cittadella Street Food 2021: eventi e cibo di strada di qualità

Piatti per tutti i gusti, musica live, esibizioni e spettacoli a partire da martedì 20 luglio e per tutta l'estate

Dopo il successo dello scorso anno la Cittadella torna capitale del cibo di strada di qualità con 'Cittadella Street Food', il nuovo appuntamento che prenderà il via martedì 20 luglio nella cornice del Parco della Cittadella di Pisa. L'iniziativa è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa.

Il Cittadella Street Food apre le sue porte martedì 20 e mercoledì 21 luglio dalle 18 alle 24 (senza prenotazione), con due appuntamenti musicali da non perdere: martedì con il gruppo '3 Days' e mercoledì con la musica rock anni '60/'70 dei 'Wild Roses', entrambi dalle ore 21. Altri eventi in programma tutte le sere dal 27 al 31 luglio e domenica 1 agosto, il 16, 17 e 18 agosto, il 26, 27, 28 e 29 agosto, il 16, 17, 18 e 19 settembre, per finire con una serata speciale e piena di sorprese.

Ampia e diversificata l'offerta gastronomica, con black angus, hamburger di scottona, polenta, lampredotto e ficattole, panini gourmet al tartufo, porchetta al tartufo e classica, pokè, osteria medievale, panino con il polpo e molti altri piatti pronti a soddisfare ogni palato.

"Anche quest’anno - spiega l’assessore al commercio e al turismo Paolo Pesciatini - dopo l’esperimento dello scorso anno che ha dato buoni risultati, abbiamo voluto rilanciare questa iniziativa affinché possa consentire ai nostri concittadini e anche agli ospiti delle serate all’aperto di condivisione. Si tratta infatti di lanciare un nuovo spazio per le serate estive oltre al nostro centro storico, un’occasione dal prossimo 20 luglio fino a settembre, per assistere a spettacoli musicali, di intrattenimento e per degustare prodotti di enogastronomia di qualità, in uno spazio accogliente, sicuro, suggestivo come quello del parco della Cittadella".

"Con grande soddisfazione replichiamo questa iniziativa che fa della qualità e dell'intrattenimento il suo punto di forza - dichiara il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - ol nostro ringraziamento va all'amministrazione comunale, che rende possibile questa manifestazione, e a quegli imprenditori che saranno i protagonisti dell'evento. Il nostro intento è quello di offrire opportunità di lavoro alle imprese di questo settore martoriato dall'epidemia e allo stesso tempo rendere vitale e attrattivo un angolo straordinario della città come il parco della Cittadella".