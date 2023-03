'Cittadinanza attiva, istruzioni per l’uso': al via il ciclo d’incontri

CITTADINANZA ATTIVA: ISTRUZIONI PER L'USO



I Giovani delle Acli di Pisa vi invitano al 1° incontro di approfondimento sul tema della Cittadinanza Attiva:

Sabato 1 aprile ore 15.00

Officine Garibaldi a Pisa

Via Gioberti 39



"Il ruolo della donna nella politica e nelle istituzioni, presentazione della ricerca IREF sul gap di genere"



Con il patrocinio del Comune di Bientina



Interventi di:

Chiara Tintori: curatrice del libro "Adesso tocca a noi"

Elena Tangredi: Consigliera con delega alle pari opportunità al Comune di Bientina

Chiara Volpato: Responsabile Nazionale Coordinamento Donne Acli

Maria Chiara Prodi: Presidente Acli Francia

Modera Elena Lo Giacco: Responsabile Acli Toscana parità di genere



Seguiranno altri 5 eventi in programmazione:

Maggio: sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile

Giugno: fiera delle esperienze con le Associazioni del territorio

Luglio: inclusione sociale e diritti dell'integrazione

Settembre: Educare alla cittadinanza attiva: quali strumenti utilizzare



Per info:

giovani.pisa@acli.it

392/3494890