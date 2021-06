A Marina di Pisa arriva 'Civico Poesia'

Finalmente la poesia torna in presenza con Civico Poesia, rassegna estiva alla Libreria Civico 14 di Marina di Pisa, dal 22 giugno al 20 luglio 2021, con un calendario ricco ospiti e di appuntamenti da non perdere, a cura di Vincenzo Mirra.

La libreria Civico 14 di Marina di Pisa, da sempre attenta alla promozione e alla valorizzazione della poesia attraverso le molte iniziative organizzate in questi anni, ospiterà oltre dieci eventi di poesia divisi in appuntamenti pomeridiani, tutti i martedì alle ore 18.00 sulla terrazza dell'hotel Incanto di Bocca D'Arno, in via Barbolani a pochi passi dalla libreria, e serali, con tre incontri previsti nel fine settimana.

Si apre il 22 giugno con la giovane poetessa torinese Elisa Albicenti, artista eclettica, e il suo Ritmo Poetico, Ensamble. Tra i tanti appuntamenti, sicuramente degni di nota quello del 9 luglio con Davide Rondoni (Forlì 1964), poeta e scrittore, che ha pubblicato diversi volumi di poesia. Inoltre il 15 luglio sarà ospite della libreria Franco Arminio, poeta, scrittore e re gista italiano, autodefinitosi come «paesologo». Chiuderà la rassegna, martedì 20 luglio, un evento dedicato alla poesia greca contemporanea a cura di Chiara Catapano, poetessa e traduttrice tra gli altri di Loulita Iliopoulou, la compagna di Odysseas Elytīs, premio Nobel per la letteratura nel 1979, Athinà Papadaki e Spyros L. Vrettòs. Una grande occasione per chi ama il genere poetico per ritrovarsi in presenza nello spazio di Civico Poesia.

Per informazioni: Libreria Civico 14

050 8058056 civico14libreria@gmail.com

