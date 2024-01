'Clack!', presentazione del libro e incontro con l'autore Edoardo Morelli al Palp

Venerdì 16 febbraio, alle ore 18.15, presso il Palp - Palazzo Pretorio si terrà la presentazione di 'Clack!', il romanzo d'esordio dell'autore toscano Edoardo Morelli. L'incontro prevede la presenza dell'autore e sarà moderato dall'Assessora alle politiche sociali del Comune di Pontedera, Carla Cocilova.

Un incontro aperto a tutti, organizzato in collaborazione con l'associazione Tarta Blu APS, alla quale verranno destinati fondi ricavati dalla vendita del libro. La presentazione si svolgerà nelle sale che stanno ospitando la mostra ‘Ritratti ad Arte’ ideata da Scart, progetto artistico del Gruppo Hera, curata da Maurizio Giani con la regia di Alberto Bartalini, che raccoglie decine di ritratti di personaggi del mondo di sport, spettacolo, cinema, realizzati con materiali di scarto. La mostra, a ingresso libero, andrà avanti fino al 25 febbraio.

L'autore

Edoardo Morelli è nato in Toscana nel 1984; attualmente vive a San Miniato, in provincia di Pisa. Lavora nella comunicazione e nel marketing.Sposato e padre di una bambina.



Il libro

Le parole che leggerai nascondono segreti. Del resto, non sempre quello che vediamo corrisponde alla realtà e la realtà può non essere una soltanto. Matteo ha 16 anni, è taciturno, ha problemi con gli orologi e si sconvolge davanti alle porte chiuse. Il solo rumore, clack, è per lui un pugno. Attraversando un tunnel viene trascinato in un bosco surreale, dove tutto emana un'energia strana e il tempo sembra non rispondere. Qui, tre fazioni di esseri incredibili si contendono la supremazia.

Matteo, in costante lotta con le sue difficoltà neuromotorie, scoprirà una realtà profonda e ricca di sfumature. Sarà l'enigmatico Gabriele a rivelargli la sua missione e a insegnargli a vedere oltre le apparenze, per percepire la connessione profonda non solo tra gli esseri viventi, ma anche con tutto ciò che li circonda.

Clack! è un romanzo fantasy di formazione che celebra l'unicità e l'importanza di ogni individuo nella comunità. Invita i lettori a esplorare il mondo attraverso una lente particolare: quella dell'inclusione inversa. Grazie a essa, Matteo si immergerà nelle vite degli altri, li ascolterà e li osserverà con il cuore e l'anima. Clack! Ha anche l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere l'associazione T.A.R.T.A. BLU, che offre aiuto e supporto alle famiglie che hanno a che fare con l'autismo.