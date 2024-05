Claroscuro de Artemisia, uno spettacolo di teatro danza dedicato ad Artemisia Gentileschi

In occasione del "Festival Art View le donne nell'Arte" alla Città del Teatro di Cascina, domenica 19 maggio alle 21.00 la compagnia Espacio Laboratorio La Mejana porterà in scena uno spettacolo di teatro danza dedicato ad Artemisia Gentileschi.

Lo spettacolo ha vinto il premio “Santa Isabel de Portugal” come miglior spettacolo di danza 2023.



CLAROSCURO DE ARTEMISIA

regia, drammaturgia, coreografia e spazio scenico Ana Continente

musica dal vivo, arrangiamenti e composizione Pilar Almalé

interpretazione Ana Continente e Pilar Almalé

assistente alla regia Rosa Gracia

voce fuori campo José Luis Esteban

progetto illuminotecnico Roberto Gregorio

produzione audiovisiva Yago de Mateo e Víctor Recua

costumi Taimyr Faye e Damn Mary

oggetti di scena Karlos Herrero e La Gaitera Productions



Fantasia scenica che fonde danza contemporanea, musica e teatro attorno alla figura di Artemisia Gentileschi, maestra pittrice italiana del Barocco.

La vita di Artemisia, come la vita di molti, è una tela barocca piena di intensi chiaroscuri. L'oscurità profonda si è materializzata nello stupro, nell'umiliazione sociale e nella tortura. Luce abbagliante anche nella sua passione, nel suo sincero amore per l'Arte e nel suo infinito talento.

Artemisia dipinse i suoi personaggi femminili con la forza fisica e il coraggio che la misoginia dell'epoca cercava di negare. Aggiungeva un'atmosfera drammatica e un po' più violenta alle tematiche che venivano loro commissionate.



La ballerina Ana Continente e la violagambista Pilar Almalé raccontano la vita di questa artista peculiare che, sorprendentemente, è piena di paralleli con l'oggi.



durata 75'

sala Franca Rame e Dario Fo



DOMENICA 19 MAGGIO ORE 21.00

BIGLIETTERIA

Posto unico numerato 10€

Carnet 6 spettacoli 30€

Prevendita in teatro e Ticketone

info 050744400 prenotazioni@lacittadelteatro.it



Il Festival ART VIEW è organizzato con il contributo di Fondazione Pisa