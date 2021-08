'Classic#jazz': concerto al Giardino Scotto

Il concerto 'Classic#Jazz' è in programma per lunedì 6 settembre al Giardino Scotto di Pisa per la rassegna 'Fuori Teatro 2021'. I brani che formano il vasto repertorio da cui i musicisti che suonano jazz attingono traggono ispirazione da melodie composte decenni prima e a volte anche nei secoli precedenti, quindi concepite in epoche e contesti artistico-culturali diversi. Ciò che accomuna questi brani è la loro bellezza e il fatto di risultare molto interessanti, così da continuare a suscitare il desiderio anche di sperimentazione. Eccoli allora tornare come punto di partenza per modificarne magari anche ogni modulo armonico, melodico e ritmico. 'Classic#Jazz' nasce dall'amore di alcuni musicisti di diversa formazione per la musica bella e interessante, dall'ammirazione per chi prima di loro ha scorto nella sterminata biblioteca classica temi da eleggere a standard e dal desiderio di farli risuonare ancora con una propria nuova interpretazione (come nel caso di 'The Lamp Is Low' dalla 'Pavane puor une enfante défunte' di Ravel o di 'My Reverie' da 'Reverie' di Debussy), ma anche dalla curiosità di cercarne altri nascosti tra i capolavori magari di Monteverdi, Bach, Pergolesi.

Anna Ulivieri – flauto

Linda Leccese - violino

Luigi Pieri - clarinetti e sax

Stefano Quaglieri – chitarra

Nino Pellegrini – contrabbasso

Massimiliano Fantolini – pianoforte



