Clèa Gaultier special live show al Penelope sexy disco

La pornostar francese Clèa Gaultier protagonista di uno speciale live show sabato 6 maggio al Penelope Sexy Disco.



Nata a Lione, dove ha frequentato la facoltà di Filosofia prima di diventare modella, ballerina di Lap Dance ed attrice erotica, la bella Cléa ha ormai al suo attivo scene con tutte le migliori case di produzione pornografiche americane ed europee e collaborazioni con alcuni dei più noti attori hard di fama internazionale.



Vincitrice a gennaio 2023 del Avn Awards come Best International Female Performer of the Year



Pacchetti All Inclusive con cena inclusa con menù da 25/35/45€