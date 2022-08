È fissato a sabato 6 agosto l'appuntamento con il 'clean up' organizzato da Plastic Free al Bagno degli Americani. Un pomeriggio all'insegna del rispetto dell'ambiente e della sensibilizzazione sul tema.

"Lo scopo dell'iniziativa è duplice - fa sapere Mario De Longis, referente di Plastic Free per la provincia di Pisa -: da un lato, agire concretamente sul territorio raccogliendo rifiuti abbandonati, differenziandoli e portandoli via (perché non troviamo ovviamente solo plastica); dall'altro, sensibilizzare le persone su un tema che ormai sta fortunatamente acquisendo una centralità importante a livello mondiale, ma non è ancora abbastanza. Come Plastic Free svolgiamo questo compito anche nelle scuole, per adesso solo elementari e medie, luogo fondamentale per contribuire alla crescita di cittadini consapevoli delle regole di convivenza con gli altri e nei confronti dell'ambiente. Nel ringraziare il Bagno degli Americani, invito tutti a iscriversi all'iniziativa di sabato".



L'iscrizione per partecipare agli eventi di Plastic Free è gratuita e obbligatoria, dal momento che vi è inclusa anche la copertura assicurativa. È possibile effettuarla direttamente in loco (ingresso dello stabilimento balneare) o sul sito di Plastic Free.