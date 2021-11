"Climbing Iran": all'Arsenale la storia di Nasim, pioniera dell'arrampicata all'aperto in Iran

Martedì 23 novembre, alle ore 21, al Cinema Arsenale di Pisa sarà proiettato il film documentario 'Climbing Iran', la storia di Nasim Eshqi, pioniera dell’arrampicata all’aperto in Iran e unica scalatrice professionista iraniana. Interverranno la regista Francesca Borghetti, Lorenzo Garzella ed Evelin Franceschini. Evento in collaborazione con CAI - Sezione di Pisa. Il film ha vinto il premio del Pubblico al Trento Film Festival 2021 e il premio Libero Bizzarri – Italiadoc 2021 ed è andato in onda anche sulla Rai.I biglietti sono in vendita sul sito dell'Arsenale e presso la cassa del cinema (la tessera associativa è sempre obbligatoria).

Sinossi: Nasim ha mani forti e unghie dipinte con smalto rosa shocking. È una pioniera dell'arrampicata all'aperto in Iran, dove le donne arrampicano per lo più al chiuso, durante orari stabiliti, solo tra donne. Dopo essere stata una giovane campionessa di diversi sport -dal karate al kickboxing- Nasim ha seguito il richiamo della natura e ha deciso di andare oltre le barriere imposte alle donne del suo Paese, costruendo la propria strada sulle montagne persiane, dove ha aperto una cinquantina di nuove vie. Il film è il ritratto di una donna straordinaria, determinata a superare le barriere che si oppongono alla sua passione, siano esse fisiche, sociali, psicologiche, geografiche o ideologiche. Impegnata a "cambiare le cose a poco a poco", porta altre giovani donne sulle pareti di roccia, poco fuori Teheran, insegnando loro come arrampicarsi e diventare indipendenti. Nasim ha un sogno che può diventare realtà: aprire una "nuova via" sulle Alpi anche quando raggiungere l’Europa stessa è una vera e propria impresa.

NAZONALITA:Italia

DURATA: 53’

ANNO: 2020

LINGUA ORIGINALE: Inglese, Persiano, Italiano

SOTTOTITOLI: Italiano/Inglese

PRODUZIONE: Filippo Macelloni / NANOF srl (Ita)

CO-PRODUZIONE: Giordano Cossu - HIRYA LAB (Fra)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE: SYNDICADO Film Sales

REGIA e SCENEGGIATURA: Francesca Borghetti

FOTOGRAFIA: Davood Ashrafi, Corrado Measso, Federico Santini

MONTAGGIO: Aline Hervé - in collaborazione con Ilario Monti

CAST: Nasim Eshqi