'Clown in libertà' - Spettacolo per famiglie alla Città del Teatro di Cascina

Domenica 10 marzo alle ore 17 alla Città del Teatro arriva uno strabiliante spettacolo di teatro circo per bambini dai 3 anni e tutta la famiglia.



CLOWN IN LIBERTÀ della compagnia Teatro Necessario racconta la storia di tre clown che vogliono allestire uno spettacolo di giocoleria per divertire, stupire e conquistare il pubblico. Cercando con ogni mezzo di sorprenderlo a costo di prevaricarsi gli uni con gli altri, di farsi vicendevoli dispetti finiranno per causare, a volte, il deragliamento dell’azione.



La musica dal vivo è la vera colonna portante dell’azione e dello sviluppo narrativo; accompagna, scandisce e ritma ogni segmento ed ogni azione. L’intero spettacolo risulta così come un grande, unico e continuo viaggio musicale che non si interrompe ‘quasi’ mai, nemmeno durante le acrobazie più impensabili.

Ecco quindi sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria rubandosi ripetutamente di mano gli attrezzi, e ancora evoluzioni e piramidi.



Clown in libertà é stato rappresentato in tutta Europa e conta centinaia di repliche, un vero e proprio evergreen del teatro ragazzi che si rivolge a tutta la famiglia e ad un pubblico di ogni età.



clownerie

dai 3 anni e per tutta la famiglia

durata 60’

sala Franca Rame & Dario Fo

Biglietti da 5 a 7,50€+dp



Prevendita in teatro dal lun al ven 10-14, il merc 10-14 e 17-19, il sab 10-13.

Prevendita Circuito Ticketone e on line

Domenica la biglietteria aprirà alle 16.00



La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI)