'Codamozza il gatto', spettacolo per bambini al Teatro Nuovo

Teatro di figura con pupazzi e attore, liberamente ispirato a una favola de Le Mille e Una Notte. 'Codamozza il gatto', spettacolo di Stefano Cavallini (Habanera) con Patrizia Ascione, approda al Teatro Nuovo di Pisa il 5 marzo alle 16.30 per una domenica in famiglia. È la storia di come i gatti siano diventati domestici e perché spesso affiori il loro sentimento selvaggio delle origini, tornando ad avventurarsi lontano dal caldo della propria casa… Protagonisti Codamozza il gatto, un topino e la sua tana, un bosco ai margini di una città, una civetta, un'istrice e un cane buono.

Info

Biglietti: intero 8 euro; ridotto convenzionati 7 euro. Al botteghino a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo.

Prevendite: https://www.ciaotickets.com/biglietti/codamozza-il-gatto