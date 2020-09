'Colazione all'ombra della torre' - gli incontri del sabato con Roberto

"Gli incontri del sabato con Roberto continueranno per tutto il mese di settembre. Questo sabato....una iniziativa da non perdere: una visita guidata completa ai monumenti di Piazza dei Miracoli, accompagnati da Roberto, guida locale.

Come se fossero libri aperti, il Battistero, il Camposanto e la Cattedrale venivano "letti", seguendo la simbologia medievale, da un popolo che, molto spesso, leggere e scrivere non sapeva!! Che cosa ci raccontano i monumenti? Venite a scoprirlo con Roberto.

E volete un motivo in più per partecipare....?? Una bella colazione vicino alla Torre, vi aspetta per iniziare con la giusta energia la visita del luogo di Pisa più famoso al mondo: la Piazza dei Miracoli!! Entreremo all'interno del Battistero dove vi aspetterà una affascinante sorpresa, nel meraviglioso e ricco Camposanto dove si concentra tutta la storia pisana, dagli Etruschi ad oggi. Regalatevi del tempo e cogliete l'occasione addolcita da una buona colazione.

Prezzo: ingresso ai monumenti (Battistero, Camposanto e Cattedrale) + utilizzo di radio con auricolare + colazione.

Info e prenotazioni 3479752183 Roberto