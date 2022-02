Colazione a Marina di Pisa

Per domenica 20 febbraio Fiab Pisa propone una pedalata fino al mare lungo la ciclabile del Trammino. Il ritrovo è alle 9:45 in largo Uliano Martini (ex stazione Cpt), la partenza per Marina di Pisa alle 10. Dopo una sosta al mare si farà ritorno a Pisa per l'ora di pranzo. Per partecipare è necessario iscriversi e avere una bici in buone condizioni e dotata di camera d’aria di scorta. La gita è riservata ai soci Fiab e come al solito sarà possibile tesserarsi prima della partenza. Per info: Silvia, 347 4191017, silvia@fiabpisa.it, o Rosanna, 349 5436802, rosanna@fiabpisa.it.