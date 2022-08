I colori del silenzio a Riparbella

Camminare, sentire, colorare il silenzio. Un'esperienza unica (nel senso di originale ed emozionante ma anche mai 'provata' in precedenza in Italia), da vivere a pieno. Due giorni all'insegna dell'introspezione.

L'appuntamento è il 30 agosto (alle 7.30) e il 31 agosto (alle 17.45) a Riparbella, in località Il Giardino, spazio che è stato nominato dalla Commissione europea 'Area del Silenzio'. Due tappe sotto la guida delle associazioni Kitewell asd e Green riders experience in sinergia con il centro olistico Olisticamente.

L'evento è finanziato dalla Provincia di Livorno, attraverso fondi europei. Prenotazione obbligatoria al numero 333 1691023.

IL PROGRAMMA

Per la prima giornata (mattinata del martedì 30/08/22 - percorso di ascolto della durata di 2 ore circa) è prevista una breve camminata consapevole nel bosco dello Scornabecchi che verrà integrata da esercizi di bioenergetica attiva. Momento che si concluderà con una meditazione guidata di ascolto delle energie del bosco. L'incontro si concluderà con un momento di condivisione e ascolto attivo delle informazioni energetiche raggiunte con la visualizzazione.

La seconda giornata (serata del mercoledì 31 /08/22– percorso di ascolto di 3 ore circa nella stessa località ) comincerà con un breve momento di centratura e contatto delle energie raccolte durante la meditazione, che verranno elaborate ed espresse, attraverso l'utilizzo creativo di polveri colorate biodegradabili e del tutto ipoallergeniche, che i partecipanti potranno utilizzare per esprimere liberamente le loro emozioni e sensazioni. Le polveri potranno essere utilizzate con le mani per decorare la natura interagendo con l'energia del bosco. La sessione creativa si concluderà con una fase di condivisione e ascolto attivo. Le informazione legate all'utilizzo del colore in natura come espressione di sé verranno elaborate dal gruppo. Tutto questo avverrà con la guida di Claudia La Ricca, Operatrice e Docente Olistica.

Possono partecipare adulti e ragazzi maggiorenni.

“I colori del silenzio” è la prima tappa di avvicinamento verso l'evento che si svolgerà in ottobre e che vedrà coinvolti cinque comuni: oltre a Riparbella, anche Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Rosignano e Sassetta.

INFORMAZIONI UTILI

Si raccomanda un abbigliamento comodo e adeguato (le polveri sono lavabili ma durante la fase creativa c'è il rischio di macchiare gli indumenti) - Portare con sé un tappetino yoga e/o un cuscino per la meditazione, un block notes e una penna. Il percorso nella natura è molto semplice e può essere eseguito in totale comodità.