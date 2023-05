Colori e Sapori a Bientina

In occasione dei festeggiamenti di San Valentino Patrono di Bientina e della tradizionale fiera, sabato 27 e domenica 28 maggio nello spazio corrispondente a via Matteotti e Piazza Martiri della Libertà, si terrà l’iniziativa Colori e Sapori: una rassegna prodotta dall’Associazione Culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con l'amministrazione comunale di Bientina dedicata alle piante, fiori, articoli ed attrezzature per il giardinaggio e per il fai da te unita alle bancarelle dei prodotti gastronomici regionali.

Sarà piacevole passeggiare tra tante coloratissime fioriture oppure ammirare splendidi agrumi e incuriosirsi avanti alle piante che vivono sospese nell'aria, nutrendosi solo dell'umidità atmosferica.

Sarà interessante osservare come si possono trasformare delle vecchie ruote di biciclette in opere d'arte floreale e stupirsi davanti a delle splendide lampade da tavolo dove la luce esce da grandi petali profumati.

Inoltre, diverse bancarelle gastronomiche presenteranno i loro prodotti strettamente legati ai territori di provenienza.

Per la gioia dei bambini, in questa parte della fiera troveranno spazio anche i mitici pony, magnifici cavalli del centro ippico 'La Pieve', con i quali i più piccoli potranno provare l'emozione del battesimo della sella e fare magnifiche escursioni anche con il calesse.

Colori e Sapori resterà aperta dalle ore 15:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica.