Tante associazioni e tante realtà per colorare di carnevale Ponsacco. Torna ColoriAmo Ponsacco domenica 25 febbraio. Un pomeriggio di festa per famiglie per celebrare la fine del carnevale. Appuntamento nei pressi della Galleria Aringhieri con possibilità di ampio parcheggio e di uno spazio al coperto in caso di maltempo. Si comincia alle 14.30 con la sfilata delle maschere per poi proseguire con i giochi. Come da tradizione, saranno premiate le maschere più belle, più originali e simpatiche e anche il gruppo mascherato più numeroso.



Alle 17.30 falò di carnevale. Ci saranno il trenino di carnevale, artisti di strada, la banda Filarmonica Monterosso, possibilità di ristoro con frati, panini, pop corn e zucchero filato. Intrattenimento affidato a Marco Vincent coadiuvato dalla Cartoon Cover band Capsule Corp.