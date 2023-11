Colors: autumn edition 2023 @Gamec Pisa

Orari: 10-12,30/16,30-19,00 (feriali). Apertura straordinaria Domenica 12 e 19 Novembre 2023 16.30-18.30. Chiuso lunedi. Festivi telefonare per conferma.

Colors: Autumn Edition 2023



Dal 11 al 22 Novembre 2023



a cura di Massimiliano Sbrana



Inaugurazione Sabato 11 Novembre 2023 ore 17,30



Artista presente : Andreozzi Sergio, Astarita Sofia, Beccaro Bruno, Berti Albert, Bonanni Paol, Bracciotti Michele, Carta Daniela, Castelli Graziella, Corrado Mimmo, Di Sacco Glauco, Favilli Antonella, Guadagni Marco, Lupetti Franca, Mabel (Marzia Tarabella), Norelli Luigi, Pannunazio Maria Teresa, Ricci Laura, Rigacci Marco, Sbrana Giulio, Scarpelli Luca.



Sede : GAMeC CentroArteModerna Pisa - Lungarno Mediceo, 26 Pisa - www.centroartemoderna.com - tel. +39 3393961536 (Whatapps, Signal, Telegram)



Si inaugura Sabato 11 Novembre 2023 alle ore 17.30 presso gli spazi espositivi della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea CentroArteModerna di Pisa, a cura di Massimiliano Sbrana, sul Lungarno Mediceo al n.26, la mostra collettiva "Colors: Autumn Edition" .



I colori sono una delle espressioni più potenti dell'arte e della cultura umana. Nella pittura, i colori non solo rappresentano la realtà, ma anche la visione e il messaggio dell'artista. Ogni periodo storico e artistico ha avuto le sue preferenze e le sue innovazioni nel campo dei colori, ma soprattutto dopo l'impressionismo i colori sono diventati gli elementi principali delle opere.



Tra i colori più suggestivi ci sono sicuramente quelli dell'autunno, che evocano sentimenti di nostalgia, malinconia e bellezza. che questa mostra di ARTE CONTEMPORANEA cerca di celebrare anche attraverso le opere di alcuni tra i più interessanti artisti contemporanei italiani.



La mostra proseguirà fino 11 Novembre 2023 con ingresso libero.