Colpi di Grazia | Lucrezia Eleonora dell’Aquila e Federico Dell'Orfanello in concerto alla Nunziatina

Nuovo appuntamento al Giardino La Nunziatina di Pisa per la rassegna musicale Colpi di Grazia con il live della pianista e cantautrice Lucrezia Eleonora dell’Aquila, in programma il 19 luglio alle ore 21. Tra i compositori e autori che hanno influenzato il suo lavoro ci sono Fryderyk Chopin, Hans Zimmer e Ennio Morricone. La loro musica la ispira da sempre, fin da quando ha iniziato a comporre, all’età di 14 anni. In scaletta per il concerto pisano ci saranno canzoni e brani di Lucrezia e un repertorio che spazierà dal pop al cantautorato, dal jazz alla musica strumentale, in italiano e in inglese. Lucrezia, al pianoforte e voce, sarà accompagnata da Federico Dell'Orfanello alla chitarra.



Lucrezia Eleonora dell’Aquila è una pianista, cantautrice e compositrice di 25 anni, studentessa universitaria in giurisprudenza e in pianoforte jazz al Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, canto jazz e moderno.

Si è esibita in prestigiosi teatri e per gli eventi promossi dal Consolato Onorario del Principato di Monaco. A gennaio 2023 ha preso parte al programma in onda su RAI 2 di Fiorello “E viva il Videobox”, spin off di VivaRai2.

Nel febbraio 2019 ha pubblicato il suo primo singolo per pianoforte Life, nel 2021 il suo secondo singolo per pianoforte e orchestra Dream, la sua prima canzone dal titolo Vino e la versione per pianoforte e violino di Life. Il 25 marzo 2022 esce sulle piattaforme digitali Musica. A gennaio 2023 è uscita la sua nuova canzone cantautorale Un Foulard Rosso. I brani sono disponibili su tutte le piattaforme digitali, Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, per citare le principali. Il 28 giugno 2024 sono usciti due nuovi brani che segnano l’inizio di un progetto che andrà a comporre il suo primo album, la nuova canzone Due facce della stessa medaglia e Pàthos, il suo piano solo, registrati e prodotti in studio a Milano.



Colpi di Grazia tornerà il 24 luglio (ore 19,30) con il concerto di Clara Graziano e il 26 settembre (ore 19,30) con il live di Sara Jane Ghiotti, che chiuderà la rassegna musicale nata da un’idea dell’Associazione Metarock e organizzata in collaborazione con La Nunziatina, con il contributo di Fondazione Pisa.



Prenotazione con consumazione al tavolo: whatsapp 320 553 0780