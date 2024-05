Come Bomber e Bulldozer sui luoghi dei film

Una passeggiata cinematografica a Marina di Pisa per ripercorrere le scene di due film di Bud Spencer



Dopo il successo della passeggiata di aprile un nuovo appuntamento per sabato 11 maggio per riscoprire due dei film cult da “solista” del mitico Bud Spencer, entrati nella storia e nel cuore di tutti noi come “Lo Chiamavano Bulldozer” del 1978 e “Bomber” del 1982 sempre per la regia di Michele Lupo.



Il primo con l'ex stella del football americano che, mollato lo sport quando ha scoperto che le partite erano truccate e diventato marinaio, accetta di allenare una scalcagnata squadra di periferia per segnare almeno un punto contro gli arroganti militari yankee guidati dal sergente Kempfer mentre il secondo il protagonista è Bomber, una vecchia gloria del pugilato che lavora come capitano di una nave che si ritrova ad allenare Giorgione, un ragazzo napoletano dedito, per un incontro con il vecchio rivale Rosco Dunn, un sergente americano dedito ad affari loschi.



Entrambi i film trovano gran parte della propria ambientazione a Marina di Pisa piccolo centro balneare abitato in origine da pescatori e diventato meta di turisti grazie al caratteristico lungomare e agli edifici in stile liberty.



Qui troviamo tante scene indimenticabili come gli allenamenti dei ragazzi che si preparano alla sfida con gli americani o il mitico sketch “Barba o capelli? Osvaldo!” con il grande Piero Del Papa, ex pugile pisano (fu europeo dei mediomassimi), o ancora la sfida nello stabilimento balneare con Orso (Joe Bugner anche lui pugile) e tante altre come il locale dove Jerry porta Bud a pranzo da Gegia e dove anche noi termineremo il nostro tour a piedi di circa 90 minuti con un pranzo (per chi lo vorrà) in pieno stile Bud al Ristorante Toto con un menù a tema in onore al mito Bomber con i tagliolini alle seppioline e zuppa di frutti di mare come nel film.



Durata 90 minuti circa oltre al pranzo. Sabato 11 Maggio dalle ore 11.00. Costo 10€ a persona compreso attestato di partecipazione. Pranzo a parte con menù “Bud” con zuppa di frutti di mare, tagliolini alle seppie, acqua, vino 30€. Prenotazione obbligatoria su https://www.contemascetti.it/eventi