'Come è profondo il mare', omaggio a Lucio Dalla al Lumière

Un anno fa, una festa così bella che era impossibile non ripetere.

Il 9 marzo al Lumière di Pisa si torna a festeggiare il (quasi) compleanno di Lucio Dalla.

Biglietti disponibili su DICE.

Con Tommaso Novi, Giulia Pratelli, Luca Guidi, Giorgio Mannucci.

Accompagnati da Fabrizio Balest al basso, ognuno a suo modo e in punta di piedi, i quattro cantautori interpretano Dalla nelle sue diverse sfumature.

'Come è profondo il mare', 'Anna e Marco', 'Futura', 'Cara' sono solo alcuni dei capolavori rivisitati in questo spettacolo che fa luce anche su brani meno famosi ma sempre fondamentali per scoprire tutte le caratteristiche di uno dei padri della musica italiana.