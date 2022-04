'Com'è profondo il mare': un omaggio a Lucio Dalla al Rossini di Pontasserchio

Quattro artisti, provenienti da percorsi e strade diverse, si incontrano per omaggiare le canzoni, l’ironia e la poesia di Lucio Dalla con un progetto a lui dedicato, 'Come è pronfondo il mare'.

Sul palco Tommaso Novi, Luca Guidi, Giulia Pratelli, Giorgio Mannucci: artisti che hanno un legame molto forte con la musica del cantautore bolognese, consolidato nel tempo e raccontato anche in alcune delle loro canzoni. Ognuno a suo modo e in punta di piedi, i quattro cantautori interpretano Dalla nelle sue diverse sfumature. 'Come è profondo il mare', 'Anna e Marco', 'Futura', 'Cara' sono solo alcuni dei capolavori rivisitati in questo spettacolo che fa luce anche su brani meno famosi ma sempre fondamentali per scoprire tutte le caratteristiche di uno dei padri della musica italiana a 10 anni dalla sua scomparsa.

Per acquistare i biglietti: https://www.diyticket.it/ search; per informazioni: teatrorossini@gmail.com

Gli Artisti:

Tommaso Novi, pianista e compositore pisano, già parte del duo I Gatti Mézzi. Nel 2017 esce Se mi copri rollo al volo, il suo primo album solista, seguito dalla pubblicazione del libro Mi sono scavato la casa (Ouverture). Ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Nicola Piovani, Zen Circus, Gipi, Stefano Bollani.

Luca Guidi, chitarrista e cantautore livornese. Ha fatto parte del Sinfonico Honolulu e della Betta Blues Society, ha collaborato con Mauro Ermanno Giovanardi, per il quale ha scritto Nel centro di Milano e Più notte di così (ne Il mio stile, Targa Tengo 2015 come “album dell’anno”). Nel 2017 pubblica assieme a Luca Carotenuto l’album L’Epoca d’oro e nel 2020 esce il suo primo album solista Sudoku.

Giulia Pratelli, cantautrice pisana, ha collaborato con artisti del calibro di Fiorello, Marco Masini, Enrico Ruggeri. Nel 2018 vince il Premio Inedito Colline di Torino, il premio miglior testo al Premio Lauzi e il premio miglior testo al Premio Bianca D’Aponte. Dal 2020 affianca Chiara Raggi nella direzione artistica di Musica di Seta, brand dedicato alla musica d’autrice.

Giorgio Mannucci, cantautore livornese con all’attivo cinque album con band come Sinfonico Honolulu e Mandrake. Ha collaborato con l’artista americana Lisa Papineau (Air; Jun Miyake). Acquario è il suo primo disco solista prodotto insieme ad Ale Bavo (Subsonica, Mina). Lo porta in giro per lo stivale aprendo i live di artisti del calibro di Diodato e Gazzelle.

Con loro, al basso elettrico, Fabrizio Balest: diplomato in contrabbasso e in basso jazz, svolge un’intensa attività concertistica come bassista e contrabbassista di diversi gruppi musicali come Betta Blues Society, Andy Paoli Band, Rubbe Soul.