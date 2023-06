'Comicopoli', a Montopoli la seconda edizione del festival della comicità

Si svolgerà dal 23 al 25 giugno nel centro storico di Montopoli in Val d'Arno la seconda edizione di Comicopoli, il festival della comicità con la direzione artistica di Katia Beni in partnership con Antonella Moretti, presidente di START.TIP, e Marco Bonciolini, presidente di Eliopoli. Per tre giorni (23, 24 e 25 giugno) la comicità invaderà le piazze, i giardini, i vicoli e le terrazze del borgo, per un'occasione di convivialità all'insegna del sorriso e del divertimento.

Il festival è organizzato da Eliopoli Aps e START.TIP, insoliti progetti d'arte e teatro, e realizzato con il contributo della Regione Toscana, del Comune di Montopoli in Val d'Arno e la collaborazione delle associazioni del territorio.

Tre serate e tre palchi allestiti in alcuni fra gli spazi più suggestivi del paese, che ogni sera si animeranno accogliendo artisti della scena nazionale, in un succedersi rocambolesco di spettacoli e interviste condotte da Katia Beni.

Protagonisti della prima serata, il 23 giugno, saranno Paolo Ruffini, intervistato da Katia Beni, un artista poliedrico e innovativo, apprezzato per il suo impegno sociale, che celebra i 20 anni da Io? Doppio! offrendo al pubblico, in un vero e proprio amarcord, una riflessione sui tempi che passano e sul progressivo cambiamento dell'idea di comicità e di umorismo realizzata nell'epoca di un dilagante, talvolta insostenibile, "politicamente corretto" (ore 21.30, Palco 1, Arco di Castruccio). In scena anche Cinzia Leone in Il peggio di Cinzia Leone, una straordinaria artista, interprete indiscussa di comicità ed ironia, in un esilarante e graffiante spettacolo che trae ispirazione dalla condizione umana di quest'epoca folle, dettata dal ritmo incalzante di una catastrofe dietro l'altra. Meno male che il peggio di Cinzia Leone non finisce mai… perché pure il nostro non ci pare meglio (ore 22.15, Palco 2, Piazza San Matteo). Chiude la serata il Quartetto Euphoria in Quartetto Euphoria Show, con Suvi Valjus e Marna Fumarola violini, Hildegard Kuen viola, Michela Munari violoncello. Quattro talentuose musiciste, fra le pioniere della musica comico-classica al femminile, che si divertono a scardinare gli stereotipi del concerto classico, trasportando gli spettatori dalla logica accademica al caos, in un parossismo comico e musicale dove tutto è possibile. Una travolgente esperienza dove la musica, oltre che ascoltata, potrà essere vista e gustata a crepapelle (ore 23.00, Palco 3, Giardino del Museo Civico).

La seconda serata, il 24 giugno, si apre con Alessandro Benvenuti, intervistato da Katia Beni e, a seguire, estratti da Pillole di me. Un artista eclettico. Un autore sapiente. Un comico di razza, che avrebbe potuto intitolare "Cavalli di battaglia" questo suo recital di monologhi tra i più apprezzati della sua carriera. Ma anche lui come noi è stanco di guerre! Per questo ha optato per un titolo dal sapore un po' medicamentoso, tenendo a definire così le sue pillole di sé: "Niente di chimico, pastiglie fatte di erbe vispe e naturali cresciute negli orti di casa mia. Spero che almeno per una sera diano a chi vorrà inghiottirle un po' di ascetico sollievo" (ore 21.30, Palco 1, Arco di Castruccio). E proprio Katia Beni sarà in scena da protagonista con Benedetta Giuntini in Diritti o Rovesci…ma pari!, nel secondo appuntamento della serata. Una giornalista, a volte fuori di testa, intervista un'attrice comica, a volte intelligente, sui diritti delle donne e sulle pari opportunità. Un'esilarante altalena di gag e monologhi che lasciano spazio a riflessioni semiserie su stereotipi di genere e diritti violati (ore 22.15, Palco 2, Piazza San Matteo). Infine in scena Stefano Santomauro in Happy Days, uno spettacolo che parla di felicità, nel periodo meno felice della storia. Un monologo esilarante, cinico e sincero. Un racconto inadeguato di chi prova a raggiungere i traguardi di felicità senza, però, riuscirci… O forse sì. Selezionato a Milano Off Fringe Festival, Catania Off Fringe Festival Torino Off Fringe Festival e Sulla felicità Festival (ore 23.00, Palco 3, Giardino del Museo Civico).

L'ultima serata, il 25 giugno, si apre con Katia Beni che intervista Drusilla Foer, Una sera con… DRUSILLA chiacchiere, racconti, canzoni. Una serata unica a Comicopoli, in compagnia della carismatica icona di stile, cantante e attrice, che ci stupirà nel corso di uno spettacolo di natura confidenziale e informale: in una sorta di intervista-dialogo, infatti, Drusilla Foer si racconta e finisce per svelarsi talvolta in modo inaspettato ma sempre con il suo approccio lieve, ironico, brillante e carico di emozione, fra le domande della moderatrice e - perché no? - del pubblico presente. Naturalmente non mancano momenti musicali, nei quali Madame Foer, accompagnata al pianoforte dal Maestro Loris Di Leo, interpreta dal vivo alcune delle sue canzoni predilette, con l'intensità che la contraddistingue e il suo tocco unico capace di trasformarle in qualcosa di mai udito prima (ore 21.30, Palco 1, Arco di Castruccio).

Il secondo appuntamento dell'ultima serata è con Ginevra Fenyes, in Cono o coppetta?, un viaggio nel fantastico mondo della giovanissima comica e content creator toscana, che ha spopolato sul web con oltre 300.000 followers, finalmente trasportato dai social al palcoscenico. Uno spaccato minimalista e divertente sulla quotidianità di una ragazza che cerca di barcamenarsi tra le difficoltà e i nervosismi della vita di ogni giorno (ore 22.15, Palco 2, Piazza San Matteo). Chiude il ricco programma della seconda edizione di Comicopoli Gianmaria Vassallo in TuttoToscano, con il suo nuovo spettacolo di teatro canzone. Monologhi e siparietti comici, canzoni inedite, frutto di ricerche d'archivio, e brani conosciuti portati al successo, come lo stesso "Reggaeton toscano" che in pochi mesi ha raggiunto oltre duecentomila visualizzazioni in rete. Un one man show che racconta una Toscana e la sua gente sotto una prospettiva moderna e autoironica (ore 23.00, Palco 3, Giardino del Museo Civico).

Anche quest'anno gli organizzatori invitano tutti gli spettatori, i cittadini, gli esercenti e gli amministratori ad indossare un naso rosso da clown, la più piccola maschera che esista. I nasi rossi saranno forniti all'ingresso dai clown dottori della cooperativa sociale Chez nous… le cirque! con un'offerta di 2 euro e il ricavato verrà destinato ai progetti di clownterapia nei reparti pediatrici degli ospedali del territorio. Dato che la comicità è la miglior forma di impegno civile, durante il festival verrà dato risalto a temi importanti come i diritti civili, l'accoglienza, il contrasto all'odio e alla violenza di genere, grazie anche alla presenza dei presidi realizzati da Emergency, Toscana Pride, Centro Antiviolenza Frida Kahlo, Pomo di Vener? e Il Bosco di Archimede. L'edizione 2023 di Comicopoli è dedicata alle valorose bambine, ragazze, donne iraniane e alla loro battaglia planetaria Donne, vita, libertà.

Info

I biglietti sono acquistabili con prenotazione obbligatoria on line su www.comicopoli.it oppure su https://oooh.events/ (costo del biglietto solo platea, posti non numerati, 10 euro Palco 1 e 2, 8 euro Palco 3). Ingresso al festival per i prenotati agli spettacoli a partire dalle 19.00, dalla bigliette ria situata in Piazza della Pieve (di fronte alla Pieve di Montopoli). Accesso ai palchi con contromar ca ritirata in biglietteria. Si raccomanda la puntualità e si ricorda che non sarà consentito l’accesso ai palchi a spettacolo iniziato. Per ragioni di orario, non sarà possibile acquistare i biglietti per 2 spettacoli consecutivi (primo e secondo – secondo e terzo). Sarà possibile raggiungere il centro storico di Montopoli in Val d’Arno utilizzando un bus navetta che partirà dai seguenti parcheggi: intersezione fra via del Cimitero e via di Montopoli a San Romano, Circolo Arci Torre Giulia via Tosco Romagnola Est 116 a San Romano e via Dante alle Capanne (altezza civico 1) fermata bus. Un ringraziamento particolare agli sponsor dell’evento: Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Conad, Mov Conad di Montopoli e Power Gym.

Per ulteriori informazioni: info@comicopoli.it (Facebook e Instagram).