Commedia brillante comica 'Voglia di borotalco!'

“...Voglia di borotalco” di Pietro Barbaro nella versione della Compagnia Teatrale di Andrea Balestri, il Pisano che nel 1972 interpreto' Pinocchio nell'indimenticabile sceneggiato RAI di Luigi Comencini è una commedia dal sapore anni ‘80, veloce, senza pause, da godere dall'inizio alla fine, una "macchina" per provocare la risata il cui testo dinamico si basa su una serie di equivoci, giochi comici delle parti e colpi di scena che provocano il divertimento. Le situazioni e i personaggi sono talmente surreali da apparire inventati, ma in realtà sono molto indicativi della società in cui viviamo oggi.

Una normale coppia di coniugi litiga a causa dei comportamenti ambigui di lui. La situazione si aggrava quando l'amante di lui minaccia di voler confessare alla moglie la loro tresca e degenera quando un invadente rappresentante di un'associazione benefica, per deformazione professionale, non resiste alla tentazione di aiutare tutto e tutti innescando un meccanismo che segna l'inizio di situazioni grottesche e divertenti fino a rasentare quasi l’assurdo. L’arrivo di una coppia in procinto di acquistare l’appartamento e del marito della sua amante danno vita a equivoci e situazioni grottesche che renderanno la storia divertentissima con momenti di grande comicità, tra contrattempi, malintesi e intrighi. Insomma, una commedia da seguire tutta d’un fiato, con numerosi colpi di scena, risate a crepapelle fino al finale a sorpresa.



…VOGLIA DI BOROTALCO di PIETRO BARBARO, commedia brillante comica in due atti

Con:

Andrea Balestri, Alessandro Bini, Cecilia Scicolone, Luca Nerini, Buno Pacifico, Leandra Lupi, Roberta Bertini.

Cast Tecnico:

Assistente alla Regia : Claudia Galli

Costumi e scene: Associazione ABC di PINOCCHIO

Luci, Mixaggio musiche e effetti audio: Alberto Ciampi

direzione artistica e Ufficio Stampa: Cecilia Scicolone



Regia: Andrea Balestri