Con la Fanny Mendelssohn in viaggio nel mondo del cinema e della danza

Venerdì 6 ottobre la stagione Muse Contemporanee e Note d’Arte, organizzata dalla Associazione Fanny Mendelssohn grazie al contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze e col patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Comune di San Giuliano Terme condurrà insieme all Accordance Duo nel magico mondo del Cinema e della danza.

Nel Teatro Rossini di Pontasserchio , tutto esaurito per questo particolarissimo concerto, il clarinetto di Massimo Santaniello e la fisarmonica di Gianni Fassetta ci porteranno in viaggio attraverso valzer, tanghi , danze da Rossini a Piazzolla, da Brahms a Shostakovich e alcuni brani di famose colonne sonore di Morricone e Piovani.



Massimo Santaniello, diplomatosi a pieni voti presso il Conservatorio D.Cimarosa di Avellino, si è perfezionato presso L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e presso la Scuola Internazionale di Musica di Fiesole (FI). Ha all’attivo più di 1000 concerti di musica da

camera e come solista con diverse orchestre nazionali e internazionali.

Svolge tutt’ora un’intensa attività concertistica che lo vede impegnato,oltre che in Italia anche in Germania, Austria, Francia, Giappone e Stati Uniti. Ha inciso per importanti case discografiche ed ha collaborato con i più importanti artisti del panorama Musicale e Teatrale internazionale, Coltiva un rapporto particolare con il Giappone nelle vesti di solista ma anche di direttore d’orchestra con la Fukuoka Sinfonietta Orchestra. Ha tenuto master class in Giappone, Conservatorio di Praga, Conservatorio di Avellino.



Gianni Fassetta perfezionatosi con i maestri Lips e Zubintskj, si è classificato al primo posto in quindici concorsi nazionali e internazionali ed ha effettuato registrazioni per la Rai e networks stranieri. Si è esibito in Vaticano, nella Sala Nervi, alla presenza di Papa Giovanni Paolo II ed ha tenuto concerti in tutta Italia e all’estero (Argentina, Austria, Canada, Francia, Germania, Giappone, Pakistan, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria). Da sottolineare la tournée in Argentina, dove si è esibito al Teatro Colón di Buenos Aires in presenza di Laura Escalada Piazzolla, la quale, concorde con la critica, lo ha collocato tra i migliori interpreti di Astor Piazzolla. Grazie a una riconosciuta versatilità interpretativa, Gianni Fassetta collabora stabilmente con artisti di fama internazionale in varie formazioni: da Kaleiduo a Remo Anzovino Trio, con cui dà vita a un centinaio di applauditi concerti internazionali di grande impatto live. Ha inciso diversi CD e dal 2009 collabora con il M° Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora de “La vita è bella”.



Un concerto da non perdere, organizzato anche grazie al contributo di Mercatopoli ,EDI Progetti e Confartigianato Imprese Pisa, inserito nella manifestazione 'Settembre Sangiulianese', la rassegna di eventi artistici e culturali del Comune di San Giuliano Terme.



Per tutti i dettagli sul programma, per prenotazioni e per informazioni :



Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

cell. +39 347 6371189 +39 347 8509620



www.fannymendelssohn.eu