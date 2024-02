Concerti della Normale, va in scena il gruppo ContrArco Consort

Al Teatro Verdi di Pisa per 'I Concerti della Normale', martedì 6 febbraio alle ore 21.00, va in scena Contrarco Consort, ensemble composto da Massimiliano Dragoni alle percussioni, Valentina Nicolai e Irene Caraba alla viola da gamba bassa, Marco Ottone alla viola da gamba tenore e Gianfranco Russo, viola da braccio rinascimentale e direzione. Noto per la ricerca musicale concentrata nel periodo rinascimentale, ContrArco Consort si propone in questo concerto di far rivivere le sonorità della musica italiana in voga nel Mille e Cinquecento, in particolare del ballo, o balletto, che consisteva in una suite di brani strumentali composta da due o più motivi di danza eseguiti in successione.

Un genere divenuto famoso presso le corti europee grazie anche all’invenzione della stampa e all’ascesa della borghesia che, ricalcando i modelli cortigiani, si dilettava di musica: e così nel ‘500 venne favorita la diffusione di raccolte musicali che mettevano in “bella”, cioè arrangiavano per quartetti di strumenti 'nobili', motivi popolari già conosciuti, come Saltarello, Ballo Milanese, Schiarazula Marazula… Alcune di queste raccolte, come l’'Opera nova de balli', pubblicata a Venezia nel 1553, verrà eseguita da ContrArco Consort, ensemble 'cortese' di strumenti ad arco, con tre viole da gamba, nelle loro varie taglie, e una viola da braccio rinascimentale, supportati dalla percussione.

Il giorno successivo, mercoledì 7 febbraio, sempre per i Concerti della Normale, andrà in scena stavolta nel Palazzo della Carovana, in Piazza dei Cavalieri, sede della Normale, un concerto dedicato al flauto solo, per il ciclo Scatola Sonora. Nella storica Sala Azzurra alle ore 21.00, Fabio Fabbrizzi, che è stato primo flauto in importanti orchestre come Maggio Musicale Fiorentino, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e I Virtuosi di Mosca, eseguirà alcuni motivi per flauto solo che attraversano vari secoli ed epoche musicali, dal Mille e Settecento ai nostri giorni, da Telemann, Bach, Mercadante, a Karg-Elert, Ibert, Varèse, Vasks.