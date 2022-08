Michele Bravi, Motta, Mario Biondi e The Kolors in concerto a Marina di Pisa

Anche per l’estate 2022 torna la grande musica sul litorale pisano, grazie al cartellone di 'Marenia NonSoloMare'. Dal 16 al 20 agosto, sul palco di piazza delle Baleari a Marina di Pisa (inizio ore 21.30) saliranno alcuni dei più interessanti esponenti della nuova musica italiana come Michele Bravi (martedì 16), Motta (mercoledì 17), The Kolors (venerdì 19), e un grande classico come Mario Biondi (giovedì 18). L’ultima serata sarà dedicata alla serata finale del 'Summer talent show' promosso dal quotidiano La Nazione. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Martedì 16 agosto, concerto di Michele Bravi che, per la tappa pisana, propone il suo 'Zodiaco Tour', progetto live che prende il nome dall’ultimo singolo del cantautore, 'Zodiaco'. “La connessione tra quello che succede in cielo e quello che succede in terra è un mistero antico. L’uomo per convenzione e forse per necessità ha diviso il cielo in 12 parti, ognuna di queste parti tesa a raccontare una costellazione, principalmente una costellazione di animali (toro, ariete, pesci…). Da qui 'zodiaco', il percorso degli animali intorno al cielo. 'Zodiaco' scritto da Federica Abbate, Davide Petrella e Francesco Catittiche, che ne ha curato anche la produzione, è un tempo consapevolmente leggero che, già dalle prime note, permette all’ascoltatore di immergersi nel mood spensierato caratteristico del periodo estivo. “Un sagittario come me non voleva smentire l’energia positiva ed entusiastica con cui l’astrologia ci descrive il racconto ammiccante di un pezzo consapevolmente leggero che ne è la diretta conseguenza”.

Mercoledì 17 agosto sarà l’occasione per celebrare il ritorno a casa di un artista che ormai ha stabilmente conquistato una platea nazionale: Motta. Dopo il successo del tour nei club che per il cantautore pisano ha rappresentato per lui quasi un ritorno a casa, Motta torna quest’estate dal vivo con un tour estivo con cui sta girando l’Italia, con il set in full band, per presentare dal vivo il suo percorso musicale dal 2016 ad oggi. Insieme a Motta (voce, chitarra acustica e percussioni), saliranno sul palco Cesare Petulicchio (batteria), Giorgio Maria Condemi (chitarre), Carmine Iuvone (violoncello), Matteo Scannicchio (tastiere/elettronica) e Francesco Chimenti ( basso/violoncello).

Giovedì 18 agosto sarà il turno di Mario Biondi, dopo il successo delle date internazionali e del tour nei teatri, il viaggio live prosegue sui più importanti palchi estivi con il 'Romantic live estate 2022'. Biondi proporrà i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album 'Romantic' uscito lo scorso 18 marzo. 'Romantic' è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Il romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani in digitale e musicassetta e LP, che compongono questo album, nello specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio internazionale.

Venerdì 19 agosto, a chiudere il ciclo dei concerti, saranno The Kolors, il trio composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni) in attività dal 2010. La band ha all’attivo tre album e diversi singoli, tra cui il recentissimo 'Blackout'. Nel corso degli anni si sono affermati come uno dei gruppi di maggior successo in Italia e rappresenteranno sicuramente un momento di grande attrattiva per il pubblico più giovane presente sul litorale pisano.

Sabato 20 agosto lo show in piazza Baleari a Marina di Pisa continua con la finalissima del 'Summer Talent Show 2022'. Il Summer Talent Show è una vetrina che offre la possibilità di mettersi in mostra ed esibire il proprio talento. Vuole essere una kermesse di aspiranti cantanti, ballerini, maghi, atleti, giocolieri, cabarettisti, imitatori, modelle, attori. Dopo un lungo percorso fatto di tante date e tanti aspiranti artisti quella di Pisa è l’ultima tappa, dove i migliori si sfideranno per la vittoria finale.

Provvedimenti alla viabilità e alla sosta

Gli accessi alla piazza delle Baleari saranno consentiti, nel rispetto delle normative di sicurezza, indicativamente dalle ore 20.00 di ogni serata.

Ecco i provvedimenti alla viabilità e alla sosta in vigore dal 16 al 20 agosto dalle ore 20.00 alle ore 02.00:

- Piazza delle Baleari: divieto di transito su tutta la piazza, compreso i braccetti che si immettono in via Crosio e in via Repubblica Pisana, eccetto veicoli dell’organizzazione e soppressione della pista ciclabile;

- Via Maiorca, nel tratto compreso tra via Daiberto e piazza delle Baleari: divieto di transito, obbligo di svolta a sx per i veicoli con direzione Marina di Pisa/Tirrenia/Livorno;

- Via Minorca: divieto di transito nel tratto compreso tra via Duodo Duodi e piazza delle Baleari, istituzione del doppio senso di marcia per i soli residenti con obbligo di uscita da Via Duodo Duodi;

- Via Moriconi: divieto di transito dall’intersezione con via Duodo Duodi a via Minorca con obbligo di uscita su via Duodo Duodi, obbligo di svolta a dx per i veicoli con direzione Pisa;

- Via Ivizza: chiusura strada all’altezza di piazza Baleari, si consente l’uscita alle auto solo su via dell’Ordine di S Stefano;

- Deviazione per il trasporto pubblico locale nella direttrice Pisa - Tirrenia/Livorno: via Barbolani, via Maiorca, via Daiberto, via dell’Ordine di S Stefano, via Duodi, via Moriconi;

- Deviazione per il trasporto pubblico locale nella direttrice Tirrenia/Livorno- Pisa: via dell’Ordine di Santo Stefano, via Don Mander (no Via Duodi). Le Autolinee Toscane informeranno l’utenza delle variazioni ai percorsi nelle modalità ritenute più opportune.

Negli stessi giorni (16-20 agosto) dalle ore 19.00 alle 02.00 sono previsti anche provvedimenti alla sosta nelle sotto indicate vie:

- Piazza delle Baleari: divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la piazza, compreso i braccetti che si immettono in via Crosio e in via della Repubblica Pisana, eccetto veicoli organizzazione;

- Via Maiorca, tratto compreso tra via Daiberto e piazza delle Baleari: divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati;

- Via Daiberto, intersezione con via Dell’Ordine di Santo Stefano: divieto di sosta con rimozione coatta nell’isola spartitraffico prospiciente la chiesa SS. Maria Ausiliatrice.

Altri provvedimenti alla sosta (dalle ore 19.00 alle ore 00.30) riguardano le vie:

- Via Duodi, intersezione via Moriconi: divieto di sosta con rimozione coatta per n. 2 stalli auto;

- Via Moriconi, intersezione via Duodi lato mare, tratto compreso tra l’isola a raso e uno stallo auto: divieto di sosta con rimozione coatta;



- Via Moriconi, intersezione via Duodi lato monte: divieto di sosta con rimozione coatta per n. 2 stalli auto e soppressione degli stalli per disabili; i nuovi stalli disabili verranno creati nei due stalli auto successivi a quelli soppressi.