Tornano i Concerti nella Repubblica a Ponsacco: cinque appuntamenti con grandi protagonisti di musica e teatro

Dopo il successo degli appuntamenti estivi, torna a Ponsacco la rassegna I Concerti nella Repubblica, nella sua versione invernale. Le serate si spostano nella casa della cultura ponsacchina: il teatro Odeon. Cinque appuntamenti di musica e teatro con protagonisti grandi nomi della scena nazionale.

"Quando abbiamo pensato e realizzato la prima edizione - commenta il direttore artistico Simone Valeri - abbiamo immaginato qualcosa che potesse essere più di un festival estivo. Gli appuntamenti invernali vanno letti in continuità con ciò che è stata la proposta che abbiamo visto in piazza della Repubblica. Si tratta di quattro appuntamenti gratuiti, con prenotazione obbligatoria, e uno il cui ricavato andrà in beneficenza. Ho sempre pensato che la cultura debba essere accessibile a tutti, oggi più che mai".

Il sipario si apre il 16 novembre alle 21.30 quando Francesco Montanari porta a Ponsacco lo spettacolo 'Processo a Shylock' insieme a Massimo Moriconi al basso elettrico e Nico Gori al clarinetto. Ispirato al 'cattivo' della commedia shakespeariana 'Il mercante di Venezia', il testo è un viaggio introspettivo nell’animo umano e nelle sue contraddizioni.

Un omaggio al mondo dei social è invece l’appuntamento del 30 novembre quando il professore tiktoker Vincenzo Schettini proporrà la sua lezione-spettacolo 'La fisica che ci piace'.



Il 7 dicembre l’Odeon aprirà le sue porte all’annuale appuntamento con 'Ponsacco Magnifica' la serata di gala e di beneficenza organizzata da Edra per raccogliere fondi a favore della Misericordia di Ponsacco e della Rsa Giampieri. Una serata di musica insieme alla Jazz orchestra e a Michela Lombardi.

Il grande teatro torna protagonista con Laura Morante il 15 dicembre. Una lettura tratta dal suo libro “Brivi Immorali” e accompagnata dal sax di Maurizio Camardi.



L’ultimo appuntamento è dedicato alla musica. Il 29 dicembre Villa Elisa sarà il palcoscenico per un concerto di una delle più grandi interpreti del barocco italiano. Rossana Bertini accompagnata al pianoforte dal maestro Andrea Tobia proporrà un viaggio musicale che parte dal ‘600 per arrivare fino a noi sulle note dell’amore nella serata dal titolo 'Amore sacro, amor profano. Baciami, vita mia!'.

"Ci eravamo promessi - aggiungono il sindaco Francesca Brogi e l’assessore alla Cultura Stefania Macchi - di far proseguire la bella esperienza della rassegna I Concerti nella Repubblica. Queste nuove date danno continuità a quel sogno di vedere la nostra cittadina aperta alla cultura. Dopo aver condiviso la bellezza sul palco di piazza della Repubblica adesso diamo risalto a Villa Elisa. Tra pochi mesi cominceranno al nostro teatro Odeon alcuni importanti lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione che ci permetteranno di fare della sala un vero e proprio teatro, adeguato agli standard richiesti dalle compagnie più grandi. Intanto, però, abbiamo voluto investire in una rassegna che potesse parlare a tutti, agli appassionati di musica, di teatro, alle famiglie e ai giovanissimi per far diventare Villa Elisa non solo la casa della cultura ponsacchina, ma un richiamo culturale in tutta la Valdera".

Per informazioni chiamare la segreteria ICNR 3792173130, per prenotare scrivere a info@ iconcertinellarepubblica.it oppure chiamare il 320 2435137.