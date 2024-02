Tornano i 'Concerti nella Repubblica' nel rinnovato teatro di Ponsacco

Sarà Ron a inaugurare il nuovo palco del Teatro Odeon di Ponsacco. E' stata presentata questa mattina, 20 febbraio, la quarta edizione dei 'Concerti nella Repubblica', la rassegna che dal 2022 anima le estati e gli inverni di Ponsacco e che negli anni ha visto la presenza di artisti del calibro di Fabrizio Bentivoglio, Morgan, Roberto Ciufoli, Francesco Montanari, Vincenzo Schettini, Laura Morante, Fabrizio Bosso, Peppe Servillo, Luca Ward, Beppe Vessicchio e Antonella Ruggiero.

Una rassegna che ha permesso anche la nascita dell’Accademia dei Fortificati, un gruppo di ragazzi e ragazze che sta crescendo professionalmente nella gestione di progetti culturali di qualità. "Ci siamo salutati lo scorso anno a conclusione del cartellone estivo - racconta in conferenza stampa Michele Vannozzi presidente dell’Accademia - ma in questi mesi non siamo stati fermi. Abbiamo intrapreso delle ricerche storiche nell’archivio cittadino per ricostruire il quadro delle attività culturali di Ponsacco. Inoltre stiamo organizzando una serie di mostre di arti visive, un’attività parallela che darà un contorno di lustro agli eventi della rassegna".

La quarta edizione sarà l’occasione per riaprire il teatro dopo gli importanti lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto la sala, il palcoscenico e i camerini. Lavori che hanno visto un investimento di oltre 600mila euro, finanziati per la maggior parte dai fondi Pnrr.

"Esprimiamo grande soddisfazione e apprezzamento nei confronti dell’Accademia - hanno detto il sindaco Francesca Brogi e l’assessore alla cultura Stefania Macchi - una realtà nuova che ha avuto il grande merito di coinvolgere molti giovani. Crediamo moltissimo in questa rassegna che, grazie al direttore artistico Simone Valeri, è riuscita a portare a Ponsacco nomi importantissimi della scena teatrale e musicale italiana. Una rassegna giovane che ha riempito le nostre piazze e il nostro teatro con pubblico proveniente da tutta la Toscana".

Si comincia il 23 marzo con una anteprima del festival alla Chiesa di san Giovanni Evangelista con il concerto d’organo, un omaggio a Puccini condotto da Simone Valeri. "Con orgoglio - ha raccontato il direttore artistico Valeri - possiamo dire che la data di Ponsacco è inserita nel tour italiano di Ron. Un grande artista italiano che il 19 aprile inaugurerà il nuovo palco del teatro. Poi sarà la volta di un altro ponsacchino nome importante a livello mondiale: il 10 maggio Gaetano Triggiano tornerà nella sua città con il suo spettacolo di illusionismo. Il 3 maggio è in programma il concerto di pianoforte di Svetlana Berezhnaya, una delle più grandi concertiste al mondo".

Chiude la rassegna, il 17 maggio, Shamzy seguitissimo tiktoker toscano. "Abbiamo pensato a degli appuntamenti che fossero per tutti - continua Valeri - così accanto al concerto di pianoforte si trova una data più popolare e pensata per parlare ai giovani. L’ultimo appuntamento è in collaborazione con il teatro Verdi di Montecatini Terme, frutto, anche in questo caso, di un cambiamento di prospettiva, di un movimento culturale che siamo riusciti a creare a Ponsacco".